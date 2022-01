UŽIVO PREDSEDNIK OBILAZI FABRIKU U PRIBOJU: Dovde uskoro stiže i gas! S radnicima i narodom, posetiće džamiju i manastir

PRIBOJ - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas obilazi Priboj kako bi doprineo smanjivanju međunacionalnih tenzija u tom gradu.

MOJA PORUKA BOŠNJACIMA, OVO JE VAŠA ZEMLJA KOLIKO I NAŠA: Jaka poruka predsednika! Otkrio šta mu kažu BIA i VBA kad hoće na ćevape

09.55 - Stiže i gas uskoro do Priboja, preko Nove Varoši... Samo to će nas koštati 10 miliona evra, rekao je predsednik komentarišući aktuelnu cenu struje na svetskom tržištu. Dodao je i da bi to trebalo da bude do kraja godine. rekao je i da ovaj kraj Srbije uskoro ne bi trebalo da ima problema ni sa kanalizacijom ni sa snabdevanjem vodom.

Tokom obilaska porazgovarao je i sa jednom radnicom u hali upitavši je kakve su to cevi, čemu služe..

09.48 - Posetu je započeo obilaskom fabrike "Flex Academy d.o.o", a zatim ide i u fabriku "Inmold", koja je u sistemu dualnog obrazovanja.

- Ovde su vredni ljudi, ali hoće li ih biti dovoljno za posao... - upitao je ispred fabrike.

- Dobar dan, momci, srećan rad! Kako im nije hladno, upitao je predsednik a onda je jedan od radnika iz hale uzviknuo: Živeo predsednik! posle čega je Vučić upitao ima li šta "što mi možemo da pomognemo".

Zatim će se u Domu kulture "Pivo Karamatijević" sastati sa predstavnicima lokalne samouprave, političkih partija, privrednicima i predstavnicima obe verske zajednice u Priboju.

Nakon toga, planirane su izjave za medije, saopštila je pres služba predsednika.

Vučić će zatim obići Hasan-aginu džamiju, gde će razgovarati sa efendijom Harunom Eminagićem i građanima Priboja.

Nakon toga, predsednik će obići i manastir Svetog Nikole u Pribojskoj banji.

Aleksandar Vučić posetom praktično odgovora na poziv koji su mu uputili predstavnici lokalne samouprave u Priboju, kao i predstavnici Islamske zajednice, da dođe u njihov grad, kako bi zajednički ulili poverenje Bošnjacima i potvrdili još jednom da je Srbija i njihova država.

