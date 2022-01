UŽIVO MOĆNA PORUKA PREDSEDNIKA: Za nas je Priboj ispit, jesmo li ljudi ili nismo! Ko to pokuša da sruši, imaće posla sa državom!

* Došao sam nekoliko važnih stvari da vam kažem! Prvo, stiže gas, imaćete jeftinije grejanje, put će biti gotov do maja, obnovićemo gimnaziju, ali nemojmo da to upropastimo glupostima, a znate o čemu govorimo, poručio je predsednik

BEOGRAD - Došao sam nekoliko važnih stvari da vam kažem! Prvo, stiže gas do kraja jeseni, imaćete jeftinije grejanje, a put će biti gotov do maja i najviše će značiti žiteljima Pribojske banje... Obnovićemo i gimnaziju... Samo nemojmo nekim našim glupostima da sve to upropastimo, znate na šta mislim - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju građanima Priboja.

- Svako ko pomisli da mu se može da ugrozi nečiju kuću, imaće posla sa državom i nemojte da proveravate, država će biti nemilosrdna... Vi morate da razumete da mi moramo da živimo zajedno, nije to bajka, to je istina... Jednako je ovo zemlja svakog Bošnjaka kao što je moja ili vaša... Ja sam Srbin i predsednik Srbije i volim Srbe ali ne mogu da zamislim Priboj bez Bošnjaka... Dajte da sve rešavamo lepom rečju... Za nas je Priboj ispit da li smo ljudi ili nismo - naglasio je predsednik poslavši snažnu poruku i dodavši da svako ko pokuša da to sruši, imaće posla sa državom!

- Nisam glup da mislim da nema onih kojima se moje reči danas i ovde neće dopasti... Srbi će reći da sam popustljiv i da se ulizujem Bošnjacima a oni će opet reći da pričam bajke... Svako ko pomisli da mu se može da ugrozi nečiju kuću, imaće posla sa državom i nemojte da proveravate, država će biti nemilosrdna... I ja imam dva sina, ne bih bez ijednog da ostanem, poručio i dodao da će danas više kritikovati Srbe: Svi znate da sam rekao istinu i da se baš ovako priča kad ostanemo sami po kafanama

- Hvala vam na divnom dočeku, danas sam ovde da razgovaramo o problemima i šta je to što treba da činimo. Obišao sam danas dve fabrike.. Nekada je bilo priča da odavde ljudi odlaze jer nema posla, evo sad ima posla... Samo nemojte da nekim svojim glupostima sve to upropastimo znate na šta mislim... Srbi će reći to su usamljeni slučajevi, a Bošnjaci da su uplašeni... Mala smo mi zemlja da možemo to sebi da dozvolimo - rekao je predsednik poručivši sledeće:

Predsednik je poručio da će takvi biti sankcionisani i da s tim nema šale a da će o tome podrobnije pričati danas u Priboju, u nastavku obilaska.

Rekao je i da ne razume sledeće...

- Godinu dana mir i onda čitam policijske izveštaje, neke tuče po kafanama, pretnje neko će da puca po džamijama... - rekao je predsednik naglasivi da ne treba samo da gledamo šta je u našim glavama i da mislimo samo na sebe ali da treba da stanemo i stavimo se u tuđe cipele.

Poručio je i da treba da odemo kod Bošnjaka na Bajram kao što oni nama dolaze na Božić i Vaskrs a o tome govori i prisustvo predstavnika obe zajednice danas u Priboju - i islamske i pravoslavne.

Predsednik je dodao da su Priboj nekad zvali Dolinom gladi i da to više nije tako...

- Pa zar to svojim svađama sad da pokvarimo... Ljudi koji su pevali Sjenica... nova Srebrenica... biće sankcionisani i dobiće premeštaj iz Priboja, a tužilac već radi svoj posao... I to pevanje o pucanju na džamije... Da poštujemo džamije i klanjanje kao što se mi krstimo pred oltarom i ikonom... - rekao je Vučić na šta je dobio aplauz građana Priboja i poručio da je ovo zemlja Bošnjaka koliko i naša.

