33 GODINE KASNIJE SRBIJA SAZNAJE Isplivalo kako je Dobrica Ćosić 1989. odbio nemačkog kancelara Branta OVA PONUDA JE BILA NA STOLU

BEOGRAD - Nekadašnji direktor Prosvetinog antikvarijata u zgradi Srpske akademije i umetnosti (SANU) Dragan Ciga Mininčić izjavio je da je od akademika Dobrice Ćosića čuo da mu je 1989. godine nemački kancelar Vili Brant predložio da osnuje Socijaldemokratsku partiju Jugoslavije ali da je odbio.

"Sa Dobricom Ćosićem sam 1989. godine trebalo da putujem u Vranje. Povod za to bio je da on otvori tada 'Borinu nedelju', reprezentativnu književnu manifestaciju u čast pisca Bore Stankovića. Od njega tada saznajem da mu je tih dana nemački kancelar Vili Brant uputio pismo da baš on, Ćosić, osnuje Socijaldemokratsku partiju Jugoslavije", ispričao je Mininčić za list Danas.

Kako je naveo, Ćosić "nije bio spreman za novi politički angažman koji mu je po prvi put bio sa 'viskog mesta' ponuđen".

"Ćutali smo. Pisac mi je predložio da on te godine ne otvori književnu manifestaciju i da umesto njega to učini Antonije Isaković. Ćosić predlog Branta nije prihvatio. Pojavili su se posle drugi ljudi, pre svih Čeda Mirković, a kasnije i Momčilo Trajković, koji su imali ideju da osnuju stranku sa socijaldemokratskom idejom. Dobrica mi je kasnije priznao da je to bila 'prva konkretna politička ponuda' od njegovog izlaska iz politike 1966. godine", naveo je Mininčić.

