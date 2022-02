UŽIVO! PREDSEDNIK VUČIĆ OTKRIO: U 2022. REKORDNIH 53 miliona evra za inovativne lekove! Prosečna plata 1.000 evra za 4 godine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima.

Predsednik Vučić govori o svim aktuelnim temama. Otkrio je da će u 2022. godini u inovativne lekove biti uloženo rekordnih 53 miliona evra i poručio da Srbija ide u dobrom smeru. Dotakao se izbora, opozicije, ulaganja u infrastrukturu, kao i plana da prosečna plata u Srbiji bude 1.000 evra za četiri godine.

Na pitanje "šta građanin Vučić kaže predsedniku Vučiću", odgovara:

"Morao je bolje i više, da vidi da mu je potrebno još malo energije i boljih rešenja. Zadovoljan sam trudom, nema bezgrešnih. Podrazumevaju se greške, ali suštinski Srbija ide u dobrom smeru".

"Razliku za svetskim zemljama smanjujemo, ali postoji i vrsta mentaliteta kuknjave kod dela političke javnosti, ali to je nešto što moramo da prevaziđemo. Ono što sam siguran je da znam da još mnogo toga moramo da radimo i napravimo. Moramo da uradimo bezbroj drugih stvari u infrastrukturi. Dobro je što smo na vreme napravili ugovore, a da su u Evropi nakon toga drastično skočile cene sirovina".

"Po dobrim cenama smo napravili ugovore i brzo ćemo završiti ono što je ljudima važno. Za dvadesetak dana će se od Beograda do Novog Sada ići za pola sata, to je neverovatno. To su stvari koje su najvažnije za ljude zato što kada vide put znaju da tu mogu da dođu investitori".

"Ekskluzivno ću otkriti, posebno za obolele od dijabetesa, hepatitisa C, raka dojke i debelog creva ili nekog drugog kancera. Ove godine idemo sa novom listom inovativnih lekova. Uložićemo do sada sa najveću sumu novca - 53 miliona evra. To je više nego dvostruko više nego 2020, kada je dosad bilo najviše uloženo - 23 miliona. Moći će da dobiju vrstu nege koju imaju ljudi u najrazvijenijim zemljama sveta", rekao je Vučić u intervjuu televiziji Tanjug.

Predsednik se osvrnuo i na napade opozicije i na sve što se uradilo poslednjih godina.

"Znam da je ljudima teško objasniti da je naš rast udvostručen, ne mogu ljudi da veruju. Setite se kolika je plata bila pre 2012. godine. Za poslednjih sedam godina smo izgradili više bolnica i medicinskih objekata nego ikada ranije. Za nekoliko dana otvaramo Dedinje 2, to je bukvalno svemirski brod bolnički, najsavremenija oprema, neverovatno će izgledati. Neki ljudi su svakako nervozni jer su očekivali da će da padne neka kruška ili jabuka sa grane i da im donese nešto. A onda su videli da postoje ljudi koji razmišljaju o budućnosti naše dece. Primaklo se, uskoro su izbori. Ne postoji stvar koju nisam čuo o sebi i o svojoj porodici. Oni moraju da pokažu nervozu jer su uložili u medije stotine miliona evra, ali ne vredi. Ne može nečiji problem da bude samo rušenje. Oni viču uhapsićemo sve, čak i dečaka od četiri i po godine samo zato što se preziva Vučić, sve ćemo skloniti iz javnog života. Ako je to jedina politika, to ljudi neće".

Danica Grujičić foto: screenshot Vesti

"Kandidovali smo Danu Grujičić, Jelenu Begović, Stojana Radenovića i oni su zato bili izloženi najstrašnijim napadima. Da li je neko napao ljude koji su podržali koaliciju koja je za nezavisno Kosovo, genocid u Srebrenici i tako dalje... Je l neko napao predsednika SANU, da li mu je neko rekao kako to smeš da radiš. Nije, tako se to radi u pristojnoj Srbiji, normalnoj zemlji kakvu želimo da imamo. Da li ću da kažem da Kosovo za nas nije nezavisno ako za njih jeste, hoću, ali to moramo da radimo pristojno".

"U planu je da za četiri godine prosečna plata bude 1.000 evra. Tada će u Beogradu biti preko 1.250 evra, a u ovom trenutku je 780, u Boru oko 660. Lekari i medicinske sestre se vraćaju u Srbiju, jer vide da će plate i dalje da rastu. Vide novu šansu. Videćete ljude i iz IT sektora koji su podržali našu listu zbog rezultata. U Pančevo se doseljavaju ljudi iz Požarevca, Smedereva, Alibunara, ali i iz Beograda"...

"Problem je demografija, malo dece, ma šta god radili, koliko god davali novca... Mi moramo da podignemo našu nacionalnu svest, da se radujemo deci. Sve što radimo, ako nemamo dece je potpuno džabe, nećmo imati kome da ostavimo zemlju. Zato razmišljamo o ideji da uvedemo da vrtići budu besplatni, a kasnije i vrtići i jaslice besplatni potpuno za dve godine. Moramo još da računamo, sa tim možemo da krenemo verovatno od 1. septembra. Time bismo dobili mnogo veću socijalnu inkluzivnost".

