TEK ĆE DA BUDU POVEĆANE PENZIJE I PLATE: Predsednik Vučić o državnoj pomoći za mlade i penzionere

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić osvrnuo se na napade opozicije koja mere državne pomoći namenjene građanima naziva populističkim, rekavši da to nisu populističke mere već one koje Srbija sada može da ima sa oporavljenom ekonomijom.

Predsednik je upitao kakve su to mere bile kada su u Srbiji smanjivane plate i penzije.

– Šta to znači 100 evra je populistička mera? Hteli su da kažu da je to mera dodvoravanja narodu, a kakva je bila mera kada smo smanjivali plate i penzije, to smo morali da uradimo jer su uništavali zemlju i rastao nam je dug poput rakete – rekao je predsednik Vučić.

– Naš javni dug je ispod nivoa. Uspeli smo tako što su ljudi verovali da se teškim merama leči rak ekonomije. Ljudi su poverovali i govorili smo istinu, ne možete aspirinom i andolom da lečite rak. Većina ljudi u Srbiji je poverovala u teške mere. Doneli smo teške fiskalne mere da bismo spasili Srbiju, vi sad imate penziju 30 posto veću a tek će da budu veće penzije i plate – zaključio je Vučić.

