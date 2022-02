ALEKSANDAR ŠAPIĆ: Naš cilj je da Beograd bude najčistiji grad u Evropi

Možda za nekoliko godina ne možemo infrastrukturno da postanemo Njujork, Pariz ili London, a verujem da u nekoj daljoj budućnosti možemo i to, ali siguran sam da zato možemo da budemo najčistiji grad u Evropi. To naravno da ne možemo sami mi da uradimo, samo uz pomoć komunalnih službi, već moraju u tome da nam pomognu svi Beograđani. Pa da za par godina kažemo da ne živimo samo u najlepšem gradu u Evropi, jer za nas on i jeste najlepši, nego i u najčistijem - poručio je danas Aleksandar Šapić, potpredsednik Srpske napredne stranke i predsednik gradske opštine Novi Beograd.

foto: Kurir

On je, gostujući u emisiji "Dobro jutro Srbijo" na TV Hepi istakao da je jedan od uslova da bismo ovakve ciljeve i ispunili edukacija građana, podizanje svesti kod dece još od škola i vrtića. A da bi deci obezbedili najbolje moguće uslove za vaspitanje i školovanje, moramo, između ostalog, da vratimo dostojanstvo svim prosvestim radnicima i obezbedimo im status u društvu kakav zaslužuju. Naglasio da će učiniti sve da kao gradonačelnik to i ostvari.

- Moramo da krenemo od škola i vrtića. Vi imate ljude koji rade sa tom decom, to su vaspitačice, učiteljice, nastavnice, koji rade za decu, to su spremačice, kuvarice, to je ogroman broj ljudi, koji po mom mišljenju, nemaju status u društvu kakav bi trebalo da imaju i tome ću posvetiti najveću pažnju. Moja majka je bila prosvetna radnica i znam dosta ljudi iz te branše. Obišao sam na Novom Beogradu sve škole i vrtiće i razgovarao sa svim tim ljudim. To je najlepši posao na svetu, ali i najteži. Oni su stub našeg društva i sve ću učiniti da vratim dostojanstvo tim ljudima, tim ženama pre svega, jer u najvećem broju tamo rade žene. Mislim da je to jako važno. Pokušaćemo ne samo da im podignemo plate koliko god budemo mogli, nego i da im obezbedimo bolji status u društvu, razne benificije, da obezbedimo da se zaista ponosimo tim ljudima, jer oni su ključ naše budućnosti - rekao je Šapić.

Istakao je da ovakav pristup menja sliku društva, i da ukoliko u tome budemo uspeli, možemo da računamo na budućnost.

- Ukoliko njima budemo uspeli da pomognemo, da se osećaju bolje, dostojanstvenije, ako na ponos bude bilo to da kažete da ste vaspitačica i učiteljica, prosvetni radnik. Da se vrati autoritet tim ljudima. Ključnim kategorijama društva moramo da vratimo dostojanstvo. To su učitelj, lekar, vojnik, sveštenik, njima maramo da vratimo, poštovanje, jer bez njih nema dobrog i jakog društa, nema dobre i vaspitane dece, nema budućnosti - naglasio je Šapić.

foto: Kurir

Rekao je da će, ukoliko mu građani budu ukazali poverenje, posebu pažnju posvetiti unapređenju javnog pevoza u Beogradu.

- Nije lako unaprediti javni prevoz, mi tu imamo ozbiljan problem. Mnogi građani ni ne znaju da gradska uprava svake godine sa preko 100 miliona evra subvencioniše javni prevoz kako bi on funkcionisao. Novi Sad, na primer, nema taj problem, jer tamo ljudi plaćaju svoje karte. Nažalost, u Beogradu ne plaćaju svi. Mislim da u Beogradu nije skupa karta, ali da bismo došli do toga da svi Beograđani plaćaju kartu, hajde da dodatno podignemo kvalitet javnog prevoza, da rasteretimo saobraćaj. Gužve ćemo rasteretiti ako napravimo nove mostove, tunel od Ekonomskog fakulteta do Bulevara despota Stefana, metro, proširimo bulevare. I mi ćemo to da uradimo, podići ćemo kvalitet javnog prevoza, ali da bismo to uradili moramo da platimo tu kartu, jer nemoguće je da očekujemo da idemo napred ako je ne budemo plaćali. Tih 100 miliona evra se oduzima od pozorišta, škola, vrtića, kanalizacije, sportskih terena, od subvencija nekim socijalnim kategorijama društva. Veliki deo Beograđana je odgovoran i plaća svoju kartu i to onda nije fer ni prema onim ljudima koji je plaćaju. Siguran sam da, ukoliko uspemo da podignemo kvalitet usluge, da javni prevoz u Beogradu bude čistiji, sređeniji, da gužva u saobraćaju bude manja, da će onda i ljudi drugačije da se postave - zaključio je Šapić.

(Kurir.rs)