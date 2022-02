ŠAPIĆ POSLE PREDAJE IZBORNE LISTE: Beograd ćemo učiniti još lepšim, uspešnijim i boljim mestom za život

Potredsednik Srpske napredne stranke i predsednik gradske opštine Novi Beograd Aleksandar Šapić i predsednik Izvršnog odbora Darko Glišić, kao i drugi predstavnici SNS, predali su danas izbornu listu pod nazivom "Aleksandar Vučić - Zajedno možemo sve" za beogradske izbore Gradskoj izbornoj komisiji. Šapić je zahvalio svim građanima koji su svojim potpisom podržali listu Srpske napredne stranke, ali i sve ono što je urađano u Beogradu u poslednjih nekoliko godina, poput infrastrukturnog i komunalnog razvoja Beograda, kao i izgrađene vrtiće, bolnice, škole, sportske i tehnološke centre i mnoge druge stvari. - Beograd se strahovito brzo menja. Ljudi koji nisu bili u Beogradu po nekoliko godina, kažu da ne mogu da ga prepoznaju kakav je danas u odnosu na to kakav je bio deceniju unazad i mislim ne postoji nijedna oblast koja u Beogradu danas nije bolja nego što je bila ranije. Da li može bolje? Može i mora bolje, hoćemo i želimo. Da li ćemo u sledećem mandatu izvlačiti kredibilitet iz stvari koje smo radili u prethodnom mandatu - hoćemo. Ali smo zaista uvereni da Beograd ide u dobrom pravcu. Zanimljivo je da i oni koji nisu glasači SNS, u velikom broju će vam reći da se Beograd dobro razvija - rekao je Šapić. On je našu prestonicu nazvao Njujorkom jugoistočne Evrope, budući da je, kako je rekao, odavno postao centar regiona u kome gravitira veliki broj ljudi. - Siguran sam da će to i u budućnosti biti. Mi smo tu da pokušamo da, ukoliko dobijemo poverenje građana, učinimo da Beograd bude još bolji i kvalitetniji. Da povedemo još veću brigu o ljudima, što je izuzetno važno jer Beograd nisu samo soliteri i bulevari. Beograd čine i dobri ljudi i on je po tome oduvek bio poznat. I da za pet ili deset godina, mi ili neko drugi, stoji ovde i priča o Beogradu koji je lepši, uspešniji i na ponos svih nas, ali i čitave Srbije - kazao je Šapić.

Kurir.rs