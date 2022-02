ASTROLOG VELIČKOVIĆ PREDVIĐA IZBORNE REZULTATE: Skupština će biti šarena kao bašta, ŠAPIĆ ĆE SVE POTOPITI, DAČIĆ ĆE BITI IZNENAĐEN

Da li veliki državnici konsultuju svoje numerologe i koliko astrologija utiče na donošenje odluka govorio je za Kurir televiziju astrolog Dušan Veličković.

Astrolog Dušan Veličković naglašava da su planete napete i kada je situacija na Balkanu u pitanju, a posebno se osvrnuo na izbore koji se održavaju u aprilu.

foto: Kurir Televizija Printscreen

- Jako je dobro što su izbori u aprilu. Mislim da će ovi izbori biti iznenađenje, zato što će mnogo ljudi izaći na izbore. Ljudi koji su za aktuelnu situaciju u zemlji, za vlast, oni neće prepustiti slučaju, a ljudi koji hoće promene i svi mogući pokreti da će i oni animirati ljude da izađu. Tako da će nam Skupština, ubeđen sam, biti šarena kao prolaćna bašta. Astologija može mnogo da otkrije - rekao je u jutarnjem programu Kurir televizije astrolog Dušan Veličković.

foto: printscreen RINA

Astrolog Dušan Veličković tvrdi da će Ivica Dačić biti iznenađen rezultatima izbora.

- Biće malo iznenađen Ivica Dačić ove godine, meni je žao, Dačić je pravi Srbin, pravi predstavnik kolektivne svesti našeg naroda, dobar je čovek, ja ga jako volim. Međutim, nije dovoljno autoritativan lider u svojoj stranci i to će ga koštati na izborima. On kandiduje Tomu Filu za gradonačelnika, to je smešno - rekao je Veličković.

Aleksandru Šapiću su zvezde naklonjene, a astrolog Veličković mu predviđa blistavu političku karijeru.

foto: Kurir Televizija Printscreen

- Šapić je prvak sveta u nečemu, mentalni je sklop. On je najbolji na svetu bio, a to znači da on šta god da radi on hoće da bude najbolji. Ne želim da kažem šta mislim zbog čega je on došao u Srpsku naprednu stranku, ali sam ubeđen da je to patriota. Naklonjene su mu planete. On je svoj pobednički duh preneo u politiku i potopiće sve oko njega. Takođe, ubeđen sam da Vučić ima više poverenja u njega, nego u sve ove oko njega zajedno - tvrdi astrolog Veličković.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs