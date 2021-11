OVO SU NAJVEĆE TAJNE VLAŠKE MAGIJE! Astrolog otkrio gde vladaju PALI DUHOVI u Beogradu! KAPLJICA KRVI NA KONČIĆU VEZUJE MUŠKARCA?!

Praznoverje u Srbiji nije iskorenjeno!

To se može zaključiti i na osnovu pojačanog interesovanja za obrede vlaške magije koje se probudilo tokom emitovanje serije "Crna svadba". Utisci se i dalje sumiraju, ali jedno je sigurno - postoji mnogo sujevernih kojima su vradžbine i ostali mistični rituali mnogo više od pukog predanja.

Antropolog Jasna Jojić i astrolog Dušan Veličković tvrde da je magija najjača kad se čovek lično bavi njome, ali i navode da je to siljenje prirode.

- Od Rumunije, pa do Šumadije, a i širi se ta vlaška magija. Što se tiče popularnih običaja kao što je vezivanje na različite načine, poput onoga da ne može da ima ljubavne odnose ili vežeš nekoga da ne uspe. Kaže se da crven konac i kapljice krvi najviše vezuju muškarca. Ta krv i crven končić svaka žena može da radi sama i vrednost jedne magije vidi se prema tome koliko sam čovek može da je sprovede i da ispuni svoje želje. Tu uvek postoji sukob interesa i možda je zaista najbolje da se čovek sam bavi svojom magijom - kaže antropolog Jojić.

Veličković tvrdi da se u ritualima koriste dva elementa - voda i živa.

- Obično sve magije donesu mali uspeh. Ja se bavim karmom, onim što mi ostavljamo našem pokolenju i šta smo preuzeli od predaka. Kad govorimo o magijskim rutualima, tu su prisutna dva elementa, voda i živa. Živa se koristi kada nekome želi da se naškodi. A voda postoji u svakoj religiji - kaže Veličković.

Astrolog je naglasio da greh može da se prenosi sa generacije na generaciju.

- To ćiribu-ćiriba, može da se baje sa kapljicama i koncima, ali to je silovanje prirode. To je neprirodno. Najmoćnije je ono što je prirodno. Sve ostalo je nasilno i to dovodi do bolesti - kaže Veličković i dodao da se greh prenosi sa babe preko sina na unuku ili preko dede na ćerku pa na unuka.

Razna su mesta, navodi Jojić, za koje se vezuje negativna energija.

- To su raskrsnice, groblja, vodenice... Sva mesta na kojima je neko bacio neki beleg bolesti. To su nagazna mesta. To vidimo tako što nađemo pare na ulici. Novčanica se protrlja nekom bolesnom o kosu i baci se na ulicu sa željom da ta bolest pređe nekom drugom čoveku. Ne bi trebalo ništa vredno da uzimamo sa ulice jer se veruje da ono što si materijalnim putem dobio, na taj način si kupio nesreću. Ima mnogo mesta i u samoj kući koja su magična. Mi imamo naš srpski feng šui kako se koriste određeni predmeti, a koji nismo naučili od naših baka i deka. Mi ne poštujemo našu tradiciju, a da je poštujemo znali bismo kako su se naše bake bavile magijom da bi postigli cilj. Sva nepovoljna mesta koja imamo u kući treba da pretvorimo u povoljna. To su čvorovi voda, kuhinja, pragovi su mesta na kojima borave naši preci, prag je zaštita, a ispod praga obitavaju duhovi naših predaka. Beli luk štiti tavan od duhova, mi sve to treba da naučimo - kaže Jojić.

Astrolog Veličković naglašava da je svaki drugi čovek zabrinut da je na njega bačena neka magija.

- Svaki drugi klijent pita da li je pod nekom magijom. Tu gde je Uran, tu vam je i magija. Nadovezaću se na ta nečista mesta. Mi zaboravljamo da je Beograd natopljen krvlju na različitim mestima, ali recimo Karaburma i Dorćol su ta mesta koja memorišu negativnost. Postoje rituali u religiji i molitve za te pale duhove - naglašava Veličković.

Do kraja nedelje, podsetimo, Kurir će kroz serijal tekstova približiti priču o verovanjima i tajnama magije i razotkriti brojne nepoznanice - saznaćete koje su to prema narodnom predanju nečastive sile, kako im se vračare priklanjaju, a kako suprotstavljaju, koja božanstva poštuju i šta čine da nesreću prenesu, a šta da ljudima pomognu u bolesti.

