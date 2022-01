NEVEROVATNO PREDVIĐANJE ASTROLOGA Novaku Đokoviću će se svašta desiti ove godine, ali će on sve prebroditi NJEGA ŠTITI JEDNA STVAR

Retrogradan hod Merkura počinje 14. januara i trajaće sve do 3. februrara. Od 14. do 25. januara biće u znaku Vodolije, a od 25. do 3. februara u znaku Jarca.

O ovoj temi je u Pulsu Srbije govorila astrolog Ružica Kralj.

- Merkur ljudi shvataju kao izgovor. Merkur uopšte nije tako opasna planeta. Velika su ispitivanja,. niko nikoga ne razume, kao vatra koja tinja. Čuvajte se ljubavnih svađa. Nekad prećutite i prihvatite drugo mišljenje.

Ružica Kralj se osvrnula i na najboljeg sportistu sveta Novaka Đokovića i naglasila da nije problem samo u retrogradnom merkuru, već i u broju sedam, koji označava duhovnost, ali ovoga puta otežanu.

- Inače, takođe, smo u broju sedam. Mesec januar je u broju sedam. To je mesec duhovnosti. Ceo svet je u znaku duhovnosti, ali i teškoćama na tom planu. Vidimo šta se dešava sa Đokovićem.

Ono što Ružica Kralj predviđa je i to da će i pored svih teškoća Novak uspeti da prebrodi sve probleme u narednom periodu, jer je vernik.

- Evo, on je u broju sedam, a njegova godina je u četvorci - to je godina duhovnih poteškoća. Ove godine će duhovno proći sve i svašta, moraće sa mnogim teškoćama da se izbori. On je na dobrom putu, ja se ne sekiram za njega. On ima veliku zaštitu od Boga,veliki je vernik. Da je to bilo u nekom drugom mesecu, sve bi bilo drugačije. Onaj period mu je jako težak, ali su iskušenja velika.

- Retrogradni merkur donosi to da će dolatiti i vraćati se stari problemi - rekla je Kralj.

Podsetimo, Merkur počinje u Vodoliji i završava u Jarcu; ova dva znaka donose veoma različite energije, što znači da će ova retrogradnost doživeti niske udarce u našoj komunikaciji. Ipak, dok je Merkur u Vodoliji bićemo malo otvoreniji za nove ideje i načine kako pristupamo većini stvari.

Takođe, retrofaza Merkura je težak period za donošenje odluka, javljaju se poteškoće u svim poslovima, u procesu proizvodnje, oko putovanja, sređivanja dokumenata… Mnogo toga, naravno, zavisi od znakova zodijaka u kojima se Merkur nalazi u periodu retrogradnog kretanja. Kada Merkur zaroni u Jarca 25. januara, energija može da postane još ozbiljnija, a mi možemo da postanemo previše kritični ili izbirljivi.

