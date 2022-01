OTKRIVAMO DATUME HAOSA: Merkur će u 2022. biti retrogradan četiri puta i evo šta sve DONOSI i odnosi!

Svetski poznata astrološkinja Nataša Veber je otkrila podatke o velikim astrološkim događajima koji će se dogoditi 2022. godine, a zanimljivo je da će Merkur biti retrogradan čak četiri puta, što sugeriše loše vesti.

Polako se bližimo 2022. godini i jedva čekamo da saznamo šta nam zvezde spremaju. Bez obzira verujete li u astrologiju ili ne, postoje stvari koje ne možete poreći, poput uticaja retrogradnih planeta koji se čine neobjašnjivim.

GLAVNI ASTROLOŠKI DOGAĐAJI U 2022. GODINI

Naredna 2022. će biti sezona pomrčina u dva nova znaka - Biku i Škorpiji. Ove pomrčine donose promenu s velikim 'P', što može biti uznemirujuće. Međutim, pomračine vas obično potresu i razbude. Dakle, ako trebate promenu, pomračina će raditi brže i ostvariti je! Ali svaki ciklus pomrčine je malo drugačiji, zavisno od znakova koji ih ugošćuju.

U Biku i Škorpiji bićemo motivisani za promenu finansijskog položaja i dobro ćemo razmisliti o svim aspektima koji nam donose finansijsku sigurnost.

Znakovi koji su najviše pogođeni sezonama pomračina 2022. u maju, oktobru i novembru biće Bik, Škorpija, Lav i Vodolija.

Drugi ključni astrološki događaj u 2022. su susreti Saturna i Neptuna. Ovaj planetarni dvojac osigurava da će rasprave i pitanja o mentalnom zdravlju dominirati našim medijima i biti vruća tema razgovora za stolom tokom večere.

DATUMI RETROGRADNOG MERKURA U 2022.

Niste mislili da ćete preživeti celu godinu bez retrogradnosti, zar ne? Prema procenama stručnjaka, 2022. godine biće rekordna četiri retrogradna Merkura (obično ih imamo tri godišnje). Astrološka zona predviđa da će prvi biti 14. januara i trajaće do 3. februara. Drugi će trajati od 10. maja do 2. juna, treći od 9. septembra do 2. oktobra, a poslednji od 29. decembra do 18. januara 2023. godine.

Kao i kod svake retrogradnosti, možemo očekivati ​​sve, od neuspeha do raspada odnosa i opšeg haosa. Najbolji savet jeste da ostanete mirni usred oluje, da svakoj komunikaciji pristupite do detalja te da što više ovladate strpljenjem i fleksibilnošću u svojim planovima. Ako sve drugo ne uspe, samo se nasmešite i istrajte, setite se da smo svi zajedno u tome.

RETROGRADNA VENERA

Sa strane retrogradnog Merkura, 2022. ćemo započeti s retrogradnom Venerom (od 19. 12. do 29.1.), ali ne bojte se, ovo je zapravo dobra stvar. To će nam pomoći da jasnije razmišljamo o dugoročnim ciljevima, posebno kada su u pitanju odnosi među ljudima i finansije. Iskoristite ovo vreme da shvatite što želite od ovih područja, a iako ponekad zna biti bolno, pripremiće vas za bolju godinu.

RETROGRADNI MARS

Možda niste čuli za ovo, ali retrogradni Mars pojaviće se krajem oktobra. Ova planeta je vatrena i upravlja načinom na koji izražavamo strast i bes, pa je tipično tačka niske motivacije s obaveznom visokom iscrpljenošću. Opustite se za to vreme, na kraju krajeva, planete rade protiv vas.

