ZANIMLJIVOSTI O ZODIJAKU KOJE NISTE ZNALI: Rakovi su najopasniji, lavovi obožavaju teratanu, retro merkur nije ono što ste mislili

U ljudskoj je prirodi da želi da zna što više o sebi i drugima. Za mnoge ljude je zlatna prilika astrologija - proučavanje kako se nebeska tela ravnaju i kako to utiče na naš život.

Bilo da ste zaljubljenik u astrologiju ili samo volite da čitate o tome, ovih 13 zanimljivosti će biti lepa dopuna onog što već znate.

Lavovi baš vole da idu u teretanu

Test koji je obuhvatio 10.000 Britanki je pokazao da će Lavovi dva puta više ići u teretanu nego ostali znaci zodijaka.

Rakovi su najopasniji

Analiza podataka iz FBI-a je pokazala da je najveći broj uhapšenih rođen u znaku Raka i da su njihovi zločini ozbiljniji.

Strelci će postati poznati i to u razmeri 2-1

Istraživanje koje je sproveo Kartun Netvork je pokazalo da će Strelci najverovatnije postati poznati jer je jedno dete od 5 dece zvezdi bilo rođeno u tom periodu.

Ovnovi su uglavnom milijarderi

Forbs se bavio ovim istraživanjem i analiza je pokazala da je najveći broj bogataša na listi imalo horoskopski znak Ovna. To ne treba da čudi jer on predstavlja odlučnost, između ostalog.

Svetski lideri su uglavnom Škorpije

Vokativ je analizirao podatke i došao do zaključka da je najviše svetskih lidera rođeno u znaku Škorpije, čak 22. Škorpije su poznate po svojoj nezavisnosti i ambiciji.

Najbolji sportisti su Vodolije

Analiza je pokazala da su vrhunski sportisti najčešće Vodolije, bilo kao sunčev ili mesečev znak i to sa 21 posto. Drugi po redu je Rak, sa 12 procenata.

Blizanci češće menjaju poslove

Zbog njihove navodno dualne prirode, Blizanci imaju reputaciju da često menjaju poslove.

Bikovi imaju pojačano čulo dodira

Astrolozi veruju da su Bikovi osetljiviji na dodir, pa ako ste rođeni između 20. aprila i 20. maja i još ste golicljivi, eto vam razloga zašto.

Najstariji horoskop je baš, baš star

Najstariji otkriven horoskop je za 29. april 410. godine pre nove ere. To se smatra početkom astrologije.

Natalna karta bi mogla da bude netačna

Zemljina osa pomera svoje kretanje u drugom smeru, a taj fenomen se zove precesija. Neki ljudi kažu da je natalna karta zbog toga pogrešna. Astrolozi se ne uzbuđuju i to isto kažu i vama.

Horoskop je izmišljen za ratare

Zodijak je orginalno korišćen kao kalendar za agrikulturu da bi pomogao ljudima da znaju kada da seju, a kada da žanju i to uz pomoć zvezdanih sazvežđa na nebu.

Serijske ubice su uglavnom ova dva znaka

Ako se vidi lista najozloglašenijih američkih ubica, dva znaka se ističu i to poprilično - Ribe i Blizanci. Ribe su poznate kao usamljenici,a Blizanci su poznati kao šarmeri.

Retrogradni Merkur nije ono što mislite

Kada Merkur ulazi u retrogradno stanje, jedina stvar koja se menja je to što samo izgleda da se okreće u suprotnom smeru. Zapravo on ne menja pravac već je to optička varka.

