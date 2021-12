KUM NIJE DUGME: Za Srbe kumstvo predstavlja svetinju, a ovo je razlog zašto se NE ODBIJA! (ANKETA)

Izreka da "kum nije dugme" je deo našeg folklora i često se koristi u svakodnevnom govoru.

foto: Profimedia

Kada kažemo kum, prva asocijacija koja većini pada na pamet je prijatelj za ceo život, koji vas nikada neće izdati, koji će uvek biti tu za vas kao deo porodice i na koga ćete moći da se oslonite u svakom trenutku.

Kumstvo spada u duhovno srodstvo i može biti kum pri krštenju, kao duhovni otac detetu na primer i kum na venčanju, kao svedok stupanja dve osobe u brak. Za Srbe, kumstvo predstavlja svetinju, pa se tako smatraju kumovi najbližim porodici. Tako kum ima posebno mesto za stolom na svakoj slavi, na svadbi je najvađnija osoba i zauzima posebno mesto u životu jedne porodice. Još jedna stara izreka, koja obeležava veličinu ovog odnosa je kumstvo se ne odbija.

Verovanja

Veliki broj ljudi se pita zašto je to tako i šta će se desiti ako dođu u situaciju da odbiju kumstvo. Istraživali smo šta može da se desi ako odbijete kumstvo i došli smo do različitih verovanja koja se prenose kroz narod. Jedno od njih glasi da ako odbijete da budete kum na venčanju, kroz život će vas pratitti nesreća i nikada nećete pronaći svoju srodnu dušu, jer ste odbili da pred Bogom i ljudima svedočite o braku dvoje ljudi.

Neki ljudi veruju da pored nesreće u ljudbavi, odbijanje kumstva donosi i usamljenost do kraja života i da čovek koji je odbio kumstvo neće pored sebe imati pravog prijatelja. Drugo narodno verovanje, jeste da čovek koji odbije da kumuje na krštenju deteta nikada neće imati poroda. Drugim rečima, sam neće moći da ima decu i širi sopstvenu porodici, jer nije spreman da na sebe preuzme jednu veliku duhovnu obavezu.

foto: Profimedia

Kum mora da bude osoba od poverenja

Verski analitičar, Živica Tucić, objasnio je ko bi trebalo da bude kum i šta bi on trebalo da predstavlja: Kum je osoba od poverenja, ali sada je kumstvo dosta drugačije nego što je ranije bilo. Stara kumstva su bila održavanija i na neki način jača, dok se danas na ovakav čin više posmatra kroz nekakvu materijalnu prizmu. Ni venčanje ni krštenje se ne može obaviti bez kuma, jer je on taj koji svedoči ovom događaju. On nam je takođe naveo da se kum pri krštenju deteta zaklinje pred Bogom da će brinuti o tom malenom životu, što bi, kako kaže, trebalo da znači da će on preuzeti svu odgovornost i brigu o detetu, ako se roditeljima nešto dogodi. To je moralna odgovornost kuma, da o detetu koje je krstio vodi računa.

Ukoliko se nešto desi, po hrišćanskom pravilu, on postaje staratelj tog deteta, ali mislim da se po zakonu starateljstvo dodeljuje bližim rođacima, zaključio je ovaj verski analitičar. Koliko su tačna narodna verovanja i šta će se desiti ako se kumstvo odbije? Ja ne kumujem. Bio sam jednoj osobi kum, pre trideset godina i nakon toga nisam više kumovao. Sujeverja poput nesreće, samoće i sličnog nisu istinita.

Pogotovo što ljudi nekada zaista nisu u prilici da budu kumovi. Razlozi za to mogu biti materijalni, geografski, lični… Neko ne može prihvatiti na primer zbog bolesti. Živica je rekao da u je zemljama kao što su Mađarska, Rumunija i Nemačka često slučaj da kum bude neko od rođaka. Na primer, to može biti stric, ujak, a neretko i brat.

foto: Profimedia

Za kraj, odgovrite na našu anketu.

(Kurir.rs/Tamoiovde)

Bonus video:

02:16 NATAŠINI SINOVI LEPOTANI! Evo šta je glumica rekla o snajkama i o tome kakva će biti svekrva