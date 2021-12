NUMEROLOGIJA ZA 2022. GODINU: Evo šta očekuje vaš lični broj u LJUBAVI, poslu, koliko će biti sreće i para

Godišnja numerologija za 2022. godinu je stigla, a evo šta prvo treba da uradite da biste saznali šta vas očekuje.

Da biste pročitali detaljnu numerološkiu prognozu za 2022. godinu neophodno je da prvo izračunate lični broj na osnovu datuma rođenja. Potrebno je da saberete sve brojeve iz datuma rođenja, sve dok ne dboijete jednocifren broj.

Na primer, ako ste rođeni 15.12.1989. računajte na sledeći način - 1+5+1+2+1+9+8+9 = 36 Zatim saberite 3+6=9 Broj u ovom slučaju je Devetka. Na isti način izračunajte svoj bro na osnovu datuma rođenja i saznajte šta vam numerologija predviđa za 2022. godine piše Sensa.

Jedinica

Prvi kvartal godine biće naporan i zahtevan, posebno u vašem ličnom životu. Teško ćete održati harmoniju i mir na poslu. Do sredine godine dobićete neke rezultate svog napornog rada. Međutim, tokom cele godine imaćete neke nove prilike za posao i dobre poslovne predloge. To će označiti dobar početak i doneti svežu energiju za one koji imaju plan da započnu novi poduhvat.

Finansije će biti umerene, a rashodi bi mogli biti smanjeni. Ova godina će biti plodonosna za studente koji planiraju da se upišu na više studije ili žele da se odsele iz rodnog mesta radi studija. Porodične Jedinice će uživati u pažnji i toplini svojih najmilijih, što će im ovu godinu učiniti posebno lepom. Na ličnom planu, period će biti dobar, posebno u drugoj polovini godine, jer će se vaši odnosi sa supružnikom i porodicom poboljšati. Iako će usamljenima biti teško da pronađu osobu svojih snova, oni koji su u zdravim vezama mogu napraviti korak dalje i da planiraju venčanje. Zdravlje će zahtevati određenu negu, posebno u vezi sa očima.

Šta naučiti iz ove godine: Da unesete ravnotežu u život, jer ćete biti izazvani da upravljate svojim vremenom u ličnom, profesionalnom i ljubavnom životu.

Dodatni savet: Pomoć i podrška bliske ženske osobe, posebno majke, žene ili prijateljice doneće poboljšanje u profesionalnom životu, kao i na privatnom planu.

Dvojka

Imaćete godinu punu šansi prema numerološkim predviđanjima za 2022. Ovo je savršeno vreme kada ćete imati prilike da improvizujete i da se rešite svojih nedostataka i ponovo kreirate stvari za sebe u svom ličnom i profesionalnom životu. Stvari iz prošlosti mogu se rešiti početkom godine, što će u velikoj meri doneti mir.

Efikasno preuzimate odgovornost za svoje poduhvate na profesionalnom planu. Imaćete snažnu sklonost ka redizajniranju stvari u vašem životu. Moraćete da upravljate stvarima na poslu tokom druge polovine godine, jer ćete možda biti usred pritiska nadređenih, a nesigurnost posla će takođe uticati na vaše mentalno zdravlje. Oni koji se bave pravnim poslovima ili parnicama imaće bolji period, poboljšaće se vaša reputacija. Oni koji imaju planove za obrazovanje u inostranstvu mogu da ostvare svoje ciljeve u drugoj polovini meseca.

Što se tiče odnosa, predstojeća godina će biti dobra. Moguće je da ćete ući u trajnu vezu koja zrači toplinom i ljubavlju. Postoje i mogućnosti ponovnog pomirenja sa partnerom iz prošlosti. Pošto ćete razmišljati o greškama iz prošlosti i trudićete se da ih popravite, to će u vaš život vratiti ljude sa kojima ste imali velike svađe ili nesporazume. U finansijskom smislu, drugi deo godine mogao bi doneti neke izazove. Međutim, vaša ušteđevina na početku godine pomoći će vam da se suočite sa tenzijama.

Šta naučiti iz ove godine: Da radite po prioritetima, što će vam pomoći u donošenju brzih odluka i uneti lakoću, kako na poslu tako i na ličnom planu.

Dodatni savet: Ove godine prijaće vam putovanja, bilo da se radi o kratkim ili dugim putovanjima, doneće korisne rezultate.

Trojka

Godina nije dobra za počinjanje novih stvari, ali nastavak prethodnih projekata doneće dobre rezultate do drugog dela godine. Prvi kvartal će biti pomalo izazovan i zbunjujući za vas. Biće vam teško da odredite prioritete i upravljate stvarima, posebno na profesionalnom planu. Imaćete gomilu neproduktivnih i konfliktnih misli, stoga ne bi trebalo da donosite krupne odluke početkom godine. Takođe, pomoć bliskih prijatelja ili porodice biće od koristi. Sredina godine može doneti neke velike promene u vašem životu, bilo u privatnom ili profesionalnom.

Ove promene će biti nagle i snažne, međutim, do četvrtog kvartala stvari će početi da se slažu. Na poslu ćete biti izloženi proitisku zbog povećane konkurencije. Bilo kakva promena radnog profila ili posla biće moguća tek do trećeg kvartala, tako da ćete morati da se držite svoje pozicije i da se nosite sa konfliktima koliko god je to moguće.

Ljubavni život će biti uzdrman kako predviđa numerološki horoskop 2022, a slobosno će možda upoznati nekoga, međutim, ulazak u dugoročnu stabilnu vezu nije u vašim zvezdama ove godine. Oni koji su već u vezi ili u braku mogu se suočiti sa nekim sukobima zbog razlika u razmišljanjima. Ipak, vaša ljubav i razumevanje će porasti do druge polovine godine. Bićete svedoci ravnoteže u vašoj finansijskoj situaciji do kraja trećeg kvartala i kraj godine će biti dobar u finansijskom smislu. Tokom ove godine možete investirati u nekretnine.

Šta naučiti iz ove godine: Budite čvrsti i jaki u svom pristupu životu.

Dodatni savet: Boravak u prirodi i svest o sitnicama doneće smirenost i mir. Pokušajte da budete u prirodi nekoliko minuta svakog dana.

Četvorka

Ova godina će doneti nove nade i mogućnosti. Ono što vam nije služilo u prošlosti biće zamenjeno boljim stvarima i okolnostima tokom ove godine. Bićete dobro plaćeni za vaš naporan rad na profesionalnom planu. Takođe, vaše napore u odnosima će ceniti vaši voljeni. Međutim, moraćete da zadržite svoju smirenost i fleksibilnost da biste postigli toplinu, ljubav i rast u vašim odnosima.

Preduzetnici će videti rast u svom poslovanju, takođe možete uvesti neke nove politike i strategije koje će doneti uspeh. Trebalo bi da završite sa prethodnim radom i koncentrišete se na nove ciljeve u životu. Implantacija svežih ideja doneće rast, ekspanziju i prosperitet. Kraj godine može doneti neke izazove i borbe na radnom mestu, međutim, vaši napori će doneti stabilnost u vašem životu. Inspirisaćete ljude oko sebe da krenu vašim stopama i postignu uspeh u životu. Akademski studenti se mogu suočiti sa problemima ometanja i koncentracije tokom prve polovine godine.

Početak godine će biti pomalo emocionalno opterećen zbog promena u vašem ličnom životu. Međutim, prilagođavanje ovim novim počecima doneće sreću i veselje u život. Prevazićete svoje toksične odnose i možda ćete poželeti dobrodošlicu novim ljudima, koji će uneti toplinu i ljubav. Slobodni imaju velike šanse da upoznaju svoju osobu iz snova i da joj se posvete. Duge veze imaju mogućnost da se pretvore u brak. Međutim, bračni parovi mgu naići na nerazumevanje partnera u prvom kvartalu godine. Sredina godine će doneti ravnotežu u vašim prihodima i rashodima. Savetujemo vam da štedite tokom ovog perioda ili pravite dobre investicije jer će to doneti dobre dobitke u budućnosti.

Šta naučiti iz ove godine: Da zakopate svoja prošla iskustva i zgrabite nove prilike, koje će uneti novu energiju i pozitivnost u život.

Dodatni savet: Kad ste uznemireni prepustite se mirisu sandalovine, bilo da je reč o mirišljavim štapićima ili eteričlnim uljima. Doneće vam olakšanje, spokoj i umirenje.

Petica

Bićete dobro plaćeni za svoje sposobnosti i rad. Bićete dobri u javnim poslovima i moći ćete da steknete odlične prijatelje i saradnike tokom ove godine. Iako ste previše zauzeti, to će poboljšati vašu efikasnost i dobićete dovoljno vremena da ponovo otkrijete svoje potencijale i napunite energiju da izvedete nešto novo i uzbudljivo. Takođe ćete tokom ove godine doneti neke važne odluke u svom životu. Početak godine će biti spor u vašoj karijeri i moraćete da se potrudite da biste ostavili dobar utisak u karijeri. Druga polovina godine doneće bolje rezultate i steći ćete dobru reputaciju na poslu.

Takođe, dobićete velike mogućnosti i proširenje u svojoj karijeri. Oni koji se bave medijskom ili marketinškom industrijom moći će da steknu dobar imidž. Studenti će dobiti nove prilike da uče iz više izvora i to će proširiti njihovo znanje. Finansijski ćete imati koristi od drugog tromesečja, gde ćete moći da ostvarite dodatni prihod ili profit.

Takođe, neka od vaših kratkoročnih investicija doneće vam neverovatne rezultate. Može doći do nekih zastoja na ličnom planu jer ćete biti pomalo emotivni i osetljivi. Možda ćete se suočiti sa nekim nesporazumima koji će vas povrediti. Takođe ćete se suočiti sa nekim kritikama koje će vas naterati da razmislite u sebi i temeljno poradite na svim svojim manama. Međutim, bićete dobri u sklapanju novih prijatelja i osvajanju srca ljudi na javnim skupovima i društvenim aktivnostima, posebno tokom druge polovine godine. Takođe, samci mogu naći malo sreće u susretu sa svojom osobom iz snova ili srodnom dušom i vezati se za njih. Možete izabrati novi hobi ili interesovanje koje će vam podići raspoloženje i kreativnost.

Šta naučiti iz ove godine: Da budete strpljivi jer bi to zaista bio ključ vašeg uspeha. Stvari oko vas će se kretati nesmetano i efikasno, ako se sa njima nosite smireno i staloženo.

Dodatni savet: Posvetite se sadnji biljaka, jer osim što će ulepšati vaš dom ili dvorište, može vam pomoći da se oslobodite stresa i sjedinite sa prirodom.

Šestica

Očekuju vas nove prilike u životu što će doneti veselje i radost. Bićete srećni, harizmatični i ovaj vaš stav osvojiće srca vaših bliskih ljudi. Takođe, tokom ove godine bićete mnogo privlačniji i popularniji među suprotnim polom. Bićete kreativniji i maštovitiji u svom pristupu. Ostavićete sve svoje prošle uticaje ili gorka sećanja iza sebe. Radićete na tome da ostvarite svoje snove. Vaše kreativne ideje će doneti nove mogućnosti i inovacije u vaš tok. Dobićete prilike da dokažete svoj kalibar i steknete dobru reputaciju na svom radnom mestu.

Studenti koji se bave likovnom umetnošću, humanističkim naukama ili dizajnom imaće sjajnu godinu. Na ličnom planu, bićete veoma aktivni i učestvovaćete u društvenim aktivnostima. Volećete da provodite vreme sa porodicom i prijateljima. Bićete emotivni i posesivni prema svojoj voljenoj osobi, što će vas učiniti previše zaštitničkim. Možda ćete se suočiti sa malim problemima u vašim toplim odnosima zbog ovakvog vašeg stava. Zbog toga morate da naučite da uravnotežite svoje emocije i promene raspoloženja tokom ove godine.

Šta naučiti iz ove godine: Da uravnotežite promene raspoloženja i održite zdrav odnos na ličnom planu. Takođe, naučićete kako da oblikujete stvari u svoju korist.

Dodatni savet: Donirajte odeću koju više ne nosite ljudima kojima je zaista potrebna. Dobra dela su ono što nas čini ljudima.

Sedmica

Vaša navika preteranog razmišljanja neće vam pomoći. Možda ćete propustiti važne šanse svojim ležernim pristupom. Profesionalni život će biti zahtevan. Moraćete da budete aktivni i pametni da biste razumeli situacije na poslu. Moraćete da se suočite sa teškom konkurencijom - trebalo bi da date prioritet svojim stvarima i da ih pratite plan. Takođe, ako niste dobri u donošenju odluka, ova godina će doneti velike izazove. Svoje ciljeve možete postići samo ako ste posvećeni.

Vaš naporan rad i praktičan pristup su cilj da postignete uspeh. Preduzetnici će morati da budu efikasni i da uvedu nove tehnike i neke inovacije tokom ove godine. Finansijske šanse će biti neutralne, moraćete da se trudite da zaradite dobar iznos za svoj naporan rad. Ova godina nije baš povoljna u smislu velikih ulaganja ili ulaganja novca, jer možete imati velike gubitke. Trebalo bi da pokušate da uštedite što je više moguće tokom prve polovine godine. Ovo će vam pomoći da uspostavite ravnotežu između prihoda i rashoda.

Imaćete sreće u ljubavnom životu, a usamljeni mogu upoznati svoju srodnu dušu. Oni u ljubavnoj vezi možda planiraju venčanje. Treba da budete malo pažljivi dok komunicirate sa svojom dragom osobom kako biste poboljšali svoju vezu, inače može doći do borbe moći u odnosu koja može biti toksična.

Šta naučiti iz ove godine: Da budete odlučniji i zreliji u donošenju odluka. Ovaj pristup će rešiti većinu vaših problema tokom 2022. Dodatni savet: Dobar dan za svaki početak u ovoj godini biće petak.

Osmica

Istražićete nove puteve i postaviti potpuno nove ciljeve za postizanje. Ostvarićete tu težnju da budete slobodni i opušteni. Imaćete stalnu želju da unesete promene u svoj život. Upoznaćete nove ljude, steći prijatelje i ostaviti neke slatke uspomene sa svojom porodicom i prijateljima. Preduzetnici će biti u punom zamahu i napraviće neke nove inovacije koje će doneti podizanje njihovih proizvoda. Takođe, vaš kreativni rad će ceniti kupci i konkurenti na odgovarajućem tržištu.

Od vas će se tražiti da održavate zdravu ravnotežu između svog profesionalnog i privatnog života. Zaposleni će dobiti odlične prilike da pokažu svoju hrabrost i zasluže priznanje od strane menadžmenta i šefova. Možda ćete se suočiti sa nekim smetnjama na poslu zbog vaših ličnih životnih problema. Studenti će morati naporno da rade kako bi postigli svoje ciljeve, posebno ako planiraju da se upišu na fakultet iz snova ili u roku diplomiraju.

Finansijski aspekti će zahtevati mnogo pažnje sa vaše strane. Sredina godine će doneti neke tesne položaje i naprezanje zbog čega ćete biti nemirni. Savetujemo vam da planirate budžet i pažljivo pratite svoje prihode i rashode. Do sredine godine ćete moći bolje da upravljate stvarima i trudićete se da efikasno i pametno rasporedite svoje vreme kako biste mogli da se dobro provedete sa porodicom i prijateljima.

Šta naučiti iz ove godine: Vreme je da se posvetite pronalaženju balansa. Do kraja godine moći ćete dobro da upravljate svojim vremenom i trudom.

Dodatni savet: Pomozite ljudima iz okruženja, pokažite emoatiju - sreća se vraća srećom!

Devetka

Oni koji su bili u toksičnim vezama u prošlosti ili su imali slomljeno srce, dobiće priliku da uđu u zdravu vezu. Početak godine će biti malo napet u pogledu vašeg profesionalnog života. Kako će vas loše uspomene i gorke veze opterećivati zbog čega nećete moći da se fokusirate na posao. Do druge četvrtine stvari će početi da se kreću glatko jer ćete moći da se opustite i biće poboljšanja u vašim ličnim odnosima. Oni koji se bave poslovima vezanim za igre ili sport, a takođe i koji se bave teretanom, očekuj bolje vreme. Nećete morati da ulažete mnogo truda u nesmetano odvijanje vašeg poslovanja. Studente očekuje opuštajuća godina, bićete brzi u učenju i razumevanju predmeta.

Bićete posesivni prema partneru i trudićete se da provedete maksimalno vreme sa porodicom i prijateljima. Vaša posesivnost i neuravnotežene emocije mogu samo da pokvare odnose. Moraćete da naučite da kontrolišete svoje emocije tokom ove godine. Takođe ćete morati da donesete neke važne odluke koje se odnose na dobrobit vaše porodice i vaš lični život. Možda ćete se suočiti sa raskidima tokom prvog kvartala godine. Ova godina će doneti mnogo emocionalnih izazova i ako se o njima brinete srcem i dušom, stvari će doći na svoje mesto.

Šta naučiti iz ove godine: Ove godine ćete rasti emocionalno. Previranja u vašim odnosima pomoći će vam da steknete snagu i naučite da uravnotežite svoje emocije. Takođe, znaćete značajnu razliku između pravih i pretencioznih ljudi oko vas.

Dodatni savet: Vaša amajlija je kristal rozenkvarc.

