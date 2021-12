NOVOGODIŠNJA NOĆ TOPLA I SUVA A 1. JANUARA PROLEĆE DO 15 STEPENI Detaljna prognoza naših meteorologa za praznik MOGUĆA LEDENA KIŠA

BEOGRAD - Od večeras na severu i severozapadu regiona osetno hladnije, sneg je ponegde moguć i u nižim predelima, moguća je i ledena kiša

Do srede povremene padavine, zatim suvo i malo toplije, dok je za početak godine verovatno relativno toplo vreme, uz moguće zahlađenje posle 5. januara, navodi meteorolog Marko Čubrilo.

Danas relativno toplo, ponegde uz kišu i pljuskove i to najviše na jugu, jugozapadu, zapadu i severozapadu regiona. Do uveče relativno toplo uz maksimume od +8 do +17 stepeni Celzijusa. Uveče će se preko Austrije i Mađarske spuštati osetno hladnija vazdušna masa, ali će se njen uticaj samo delimično osetiti nad nama, a najviše na krajnjem severu i severozapadu Hrvatske i Srbije.

Nad ovim predelima će u toku noći ka nedelji uz okretanje vetra na severoistočni osetnije zahladiti, dok će se to zahlađenje u nedelju u slabijem obliku premeštati na jug, navodi Čubrilo.

Boleće vas danas glava, kosti i zglobovi Nastavlјa se relativno nepovoljan uticaj biometeoroloških prilika na hronične bolesnike. Naročit oprez se savetuje osobama sa bronhijalnom astmom i srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu glavobolјe, razdražlјivosti i bolova u kostima i zglobovima. Povećana pažnja u saobraćaju je preporuka svim učesnicima.

Uz samu granicu sa Slovenijom, Austrijom i Mađarskom će se zahlađenje najviše osetiti i tamo bi sutra posle podne i u noći ka ponedeljku moglo biti snega, a biće uslova i za ledenu kišu tako da treba obratiti veliku pažnju u saobraćaju jer je moguća poledica.

Za sada modeli imaju signal da krajnji severozapad Hrvatske, potez od Varaždina preko Zagreba do eventualno Siska dobije snežni pokrivač visine od 1 cm do 5 cm, a ponegde i malo više. Akumulacija snega je moguća i na krajnjem severozapadu Vojvodine, ali će tamo pre biti ledene kiše u noći ka ponedeljku.

Granica snega i kiše će biti uslovljena dubinom prodora hladnoće na oko 1.500 mnv. Tamo gde se nulta izoterma nađe na ovoj visini može se očekivati sneg, a tamo gde ona ostane severnije bez obzira na prizemne temperature neće biti uslova za sneg te se očekuje kiša koja se može lediti ili može biti pojave ledenih zrnaca.

Sutra nad većim delom regiona osetno hladnije, od oko +2 na severu do oko +8 na krajnjem jugoistoku, a u ponedeljak još malo hladnije uz maksimum oko 0 na severu do oko +6 na jugoistoku.

Nema "pravog zimskog" vremena do 5. januara

Do utorka pretežno oblačno i umereno hladno uz moguće padavine (uglavnom kiša) osim na krajnjem severu i na planinama preko 900mnv, duvaće umeren, severozaopadni vetar. Dnevni maksimum od +2 do +9 stepeni Celzijusa.

U sredu jutro hladno uz slab mraz, a tokom dana razvedravanje uz otopljenje, posebno na severu regiona. Sam kraj 2021 i početak 2022 bi trebalo obeležiti uglavnom suvo i relativno toplo vreme uz maksimume od +5 do +12 stepeni Celzijusa.

Neko pravo zimsko vreme za sada barem do oko 5. januara nije realno očekivati, navodi Čubrilo.

Kako je na svom Fejsbuk profilu napisao Đorđe Đurić, meteorolog Weather2Umbrella, u novogodišnjoj noći očekuje se suvo vreme, temperature u većini predela biće oko 5 stepeni. Prvog januara pretežno sunčano, temperatura do 15 stepeni.

Prognoza meteorologa Đorđa Đurića

Padavine će do novogodišnje noći prestatati, pa se tokom novogodišnje noći očekuju suvo, uz temperature oko i preko 5°C, a slaba kiša biće moguća još samo na istoku i jugoistoku Srbije, uz prestanak u nastavku novogodšnje noći. Duvaće jak severozapadni vetar.

Maksimalna temperatura u petak od 8 do 14°C.Prvog januara i prvih dana januara sa jugozapada Evrope ka centralnim predelima kontinenta preko našeg područja i do zapadne Evrope prostiraće se veoma izražen termički greben po visini, a u nižim slojevima vazdušni pritisak biće znatno iznad normale, objavio je Đorđe Đurić na Fejsbuku.

Takva sinoptička situacija uslovljavaće strujanje veoma tople vazdušne mase sa severa Afrike i iz oblasti Sahare. Takva sinoptička situacija uslovljalavaće iznad južne i zapadne Evrope, oblasti Alpa i našeg područja sunčano i veoma toplo vreme za ovo doba godine, uz temperature i preko 15°C, ponegde i do čak 20°C, a na istoku i severoistoku.

Španije i na jugu Francuske lokalno i do 25°C. Da je kojim slučajem letnji deo godine, južnu i zapadnu Evropu i naše područje pogodio bi tropski talas sa temperaturama od 35 do 40°C, u Španiji i do 45°C i temperature bi bile za 10 do 15 stepeni više od proseka za sredinu leta, kao što će sada biti za toliko više od proseka za ovo doba godine. Ovakva sinoptilka situacija bila je veoma česta tokom prethodnog leta, a Srbija se našla na udaru čak 4 do 5 tropska talasa sa temperaturama preko 35°C, ponegde i preko 40°C.

Inače, oko 1 og januara sneg i hladna vazdušna masa biće rezervisani za istok i severoistok Evrope i Rusiju, a delovi centralne Evrope imaće kišu, jer će se nalaziti na graničnom delu dodira veoma tople vazdušne mase sa jugozapada i veoma hladne sa severoistoka i istoka

Dakle, prvih dana januara temperature će biti za 10 do 15 stepeni više od proseka za ovo doba godine, s obzirom na to da je prosek maksimalne temperature od 1 do 5°C. Prema trenutnim prognozama zime nema najmanje bar do Božića.

Prognoza RHMZ za danas U Srbiji će danas biti oblačno vreme, mestimično sa kišom, a na visokim planinama sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Temperatura od minus jedan do nule na severozapadu i od osam do 10 stepeni na jugoistoku zemlje, navedeno je u saopštenju. Na krajnjem severu ujutru i pre podne kiša će se ponegde lediti pri tlu, posle podne moguć je sneg, dok će na zapadu prestati padavine. Vetar slab i umeren jugozapadni, u planinskim predelima povremeno i jak, u ostalim krajevima severozapadni krajem dana u skretanju na zapadni i jugozapadni. U Beogradu će danas biti oblačno, povremeno s kišom, a posle podne prestanak padavina. Slab i umeren severozapadni vetar krajem dana biće u skretanju na zapadni i jugozapadni pravac. Temperatura od jedan do tri stepena.

