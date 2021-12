METEOROLOG OBJAVIO DETALJNU PROGNOZU DO KRAJA GODINE: Spomenuo i NOVOGODIŠNJU NOĆ i početak JANUARA! Vreme će nas iznenaditi

Meteorolog Đorđe Đurić je na svom Fejsbuk profilu objavio kakva se vremenska situacija očekuje do kraja ove i tokom prvih dana sledeće godine.

- I dok se minimalna jutarnja temperatura u sredu i u četvrtak u većem delu Srbije kretala od -12 do -4°C, u Sjenici i do -20°C, petak nam je doneo osetnije otopljenje i temperature u Beogradu i u Loznici i do 16°C, a u Sjenici je dostigla 7°C. U nedelju i ponedeljak pod uticajem doline sa severa očekuje se oblačno vreme sa kišom, samo će na jugu i jugoistoku u nedelju biti suvo. Iako će biti svežije u odnosu na petak i subotu, zbog jugozapadnog strujanja ostaje relativno toplo, uz temperature u nedelju od posam do 16°C, u Beogradu do deset, a u ponedeljak od pet do deset stepeni, u Beogradu do šest. I

zuzetak će biti sever Vojvodine, jer će u nedelju i ponedeljak ovaj deo Srbije biti pod uticajem veoma hladne vazdušne mase sa severa i severoistoka Evrope, pa se u ovim predelima očekuju temperature oko nule, a biće uslova za susnežicu, vlažan sneg ili ledenu kišu koja će se lediti pri tlu (Subotica, Sombor, Kikinda). Inače, na severu Srbije niže temperature će se odraziti i zbog severoistocnog vetra, dok će na jugu i istoku Srbije duvati jugozapadni vetar, uz temperature u nedelju i do 16°C - napisao je Đurić.

On navodi i da će u utorak i sredu u većem delu Srbije biti umereno do pretežno oblačno i uglavnom suvo, a da se slaba kiša očekuje uglavnom na jugu, jugoistoku i na zapadu Srbije, a na višim planinama slab sneg.

- Maksimalna temperatura biće od pet na severu do 12°C na jugoistoku Srbije. U četvrtak i u petak uglavnom suvo i malo toplije, samo ponegde sa slabom kišom. Maksimalna temperature biće od osam do 12°C, u Beogradu oko deset stepeni.

Meteorolog najavljuje i da će u novogodišnjoj noći biti suvo.

- Temperature će se kretati uglavnom od tri do sedam stepeni Celzijusa, tako da se mraz ne očekuje. Oko prvog januara iznad našeg područja prostiraće se veoma snažan i izražen greben sa jugozapada, a u sklopu njega će nam u vidu izraženog jugozapadnog strujanja stizati i veoma topla vazdušna masa sa jugozapada. Prvog januara uz pretežno sunčano vreme, maksimalna temperatura bice oko 15°C, lokalno i više. Od 2. januara usledio bi postepeni pad temperatura, ali prema trenutnim proračunima zime i zimskih vremenskih uslova nema bar do pred Božić - napisao je Đurić i dodao:

- Da se kojim slučajem nalazimo u letnjem delu godine, sinoptička sutaucija koja se očekuje oko prvog januara donela bi vrele letnje temperature od preko 35°C. Ipak, zahvaljujuci dobu godine, temperature će biti oko petnaestak stepeni, a toplo će biti i na planinama, uz intenzivno otapanje snežnog pokvivača i na višim planinama. S obzirom na to da je prosek maksimalnih temperatura za ovo doba godine od jedan do pet stepeni, vidimo da će one narednih sedam do deset dana biti iznad prosečnih vrednosti (izuzev sever Vojvodine u nedelju u ponedeljak).

One su juče u većem delu Srbije bile više i za desetak stepeni, danas i sutra biće više za pet do deset stepeni, a u ogromna pozitivna anomalija očekuje se i oko prvog janaura. Tokom ostalih dana ovog perioda temperature bi bile više za oko pet stepeni. Narednih sedam do deset dana i minimalne jutarnje i noćne temperature bice iznad 0°C, ovih dana u delovima Srbije i u Beogradu osam do 12°C. Inače, prosek minimalnih jutarnjih temperatura za ovo doba godine su od -3 do 0°C.

