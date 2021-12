ONI VODE LJUBAV 5 PUTA NEDELJNO: Možda sam BAKA, ali volim da se obučem S*KSI za svog dragog! (FOTO)

Hejli Garbat (54), iz Finlija u Velikoj Britaniji je baka šestoro mališana i kaže da ništa ne oraspoloži njenog muža kao svečani crveni negliže i da je nije briga misle li ljudi da su oni prestari da bi začinili stvari u spavaćoj sobi.

- Prošle godine sam na Badnje veče iznenadila muža Morisa seksi odećom s crvenom mašnom, zadirkivajući "Šta misliš o svom poklonu, želiš li ga otvoriti?" - ispričala je i dodala kako joj je odgovorio "Nego šta!".

"Poklon" mu se jako svideo i od tad se često zna seksi oblačiti i nositi razne autfite kako bi začinili svoj seksualni život.

- Moris kaže da imam lepu figuru i da bih to trebala pokazati - objašnjava.

- Kako starim, osećam se seksepilnije uz lijepo donje rublje, poput korseta i odgovarajućih gaćica, jer pružaju veću potporu - rekla je Hejli, a otkrila je i da joj muž uvek govori da je prekrasna i da ga njena priprema za seks čini paprenijim i žustrijim.

Moris i mama troje dece Hejli imaju seks četiri do pet puta nedeljno. Hejli smatra da si "star samo onoliko koliko se osećaš" i kaže da zna da postoji još jedna izreka "ovčetina obučena kao jagnje", ali da je me briga.

- Moj muž ne želi da budem mrzovoljna, a ja ne želim da biti bezobrazna, pa ako nas to usrećuje, u čemu je onda problem? Samo mislim da neki ljudi jednostavno nisu toliko avanturistički nastrojeni koliko bi trebali biti. Želim izgledati lepo, a inače se os ećam mlađe nego što jesam. Mislim da ako se osećate mlađe, izgledate mlađe, ponašate se mlađe i više uživate u životu - kaže.

- Kad izlazim s unucima, ljudi misle da su to moja deca. Reći ću "o ne, to su moji unuci", ali srećna sam što sam baka jer ih apsolutno obožavam - kaže za britanski Sun.

Hejli i Moris su prvi put bili zajedno kad je ona imala 16 godina, a dobili su ćerku kad je Hejli imala 18 godina. No njihove porodice nisu odobravale njihovu vezu pa je par prekinuo i izgubio vezu, pre nego što su se ponovno povezali na Facebooku 2010. godine.

Tad su oboje već imali decu s drugim partnerima. Ali, ubrzo su obnovili svoju romansu - uprkos tome što se nisu videli 25 godina - i venčali se u junu 2014. godine.

Njihovo šestoro unučadi varira u dobi od 15 godina do 10 meseci.

Suprotno uvreženom mišljenju, Hejli veruje da seks s godinama postaje bolji.

- Kako stariš, tvoj seksualni život se menja. Postajete otvoreniji za razne avanture u krevetu i jedno prema drugom. Kad smo prvi put bili zajedno, još u 80-ima, seks je bio samo jedan poza. Sad mi Moris kaže šta želi, kao i ja njemu, a tako bi zapravo trebalo biti u vezi između dvoje ljudi - rekla je Hejli.

- Kao tinejdžerka nosila sam male oskudne haljine, jer sam htela izgledati seksi kako bi me momci primetili. Sad ih nosim jer želim da me moj muž pohvali, a on to čini - objašnjava.

Osim što nosi razne seksi uniforme, Hejli voli ići na ranojutarnje trčanje kako bi zadržala "dobar izgled i svežinu".

- Trudim se biti u formi, često trčim u razne dobrotvorne svrhe tako da imam dobru figuru. Osećam se mlađe nego što jesam. Kad idem u kupovinu sa sestrom blizanakinjom, često mi kaže da stvari koje odaberem nisu za moje godine. Čini se da ne mogu pronaći balans između odeće koju bih trebala nositi s 54 godine i odeće koju želim nositi - ispričala je.

Hejli kaže da u spavaćoj sobi možete nositi seksi donje rublje u bilo kojoj dobi te da se ne oseća manje seksi nego kad je bila mlada.

- Pogledam se u ogledalo i pomislim "Dobro izgledaš" - kaže.

- Kad mi muž stavi ruku na koleno, znam da sam mu seksi. I on se onda dobro oseća sam sa sobom, a to je važno - rekla je Hejli koja inače voli nositi svoje svečane i seksi autfite tokom celog decembra.

- Obožavam da idem po kući doterana. Muž me zasmejava jer će reći "Hejli, roletne su podignute. Videće te susedi', ali ja kažem "Zašto gledaju u naše prozore?".

Nakon što se Moris vrati kući nakon dugog radnog dana kao vozač, čini se da ulazi u praznu kuću.

- Hejli, gde si? - 56-godišnjak doziva svoju ženu, a onda ona odgovara "ovde sam" dok leži u krevetu u seksi donjem vešu Bake Mraz.

(Kurir.rs/A.M.)

