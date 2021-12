TO ŠTO RADIŠ JE UŽASNO I PODLO! Ljudi na mrežama osuli paljbu, ali ona odgovara: Stavite se u moju kožu, to nije obična TAJNA!

Tejla Dau (20) iz Boltona, izazvala je brojne kontroverze na TikToku jer je priznala da svojim udvaračima tokom izlazaka ne otkriva da je tehnički još uvek muškarac.

"Ne zaslužuju da znaju", rekla je na jednom od snimaka, pa ponudila opravdanje koje kaže da uopše ne bi bilo sigurno za nju kada bi svakom pijanom frajeru priznavala takav detalj.

Tejla je dosad prošla hormonsku terapiju i potrošila 30.000 funti kako bi izgledala ženstvenije, podvrgnula se operaciji nosa, augmentaciji brade i rekonstrukciji čela, međutim još uvek nije prošla potpunu operaciju promene pola i ima ono što joj je dato rođenjem.

"Ne osećam da je sigurno izlagati sve o svom životu. Pogotovo nekome koga uopše ne poznajem. Sve dok nije ništa seksualno, mislim da ih se to nikoga ni tiče. Ako mi neko poželi platiti piće i poljubiti me, ćutim. Ne govorim ništa izuzev u slučaju ako se osećam dovoljno prijatno da to priznam.

U slučaju nečeg ozbiljnijeg, seksa ili izlaska na sastanak, odmah otkrivam karte", naglasila je.

"Ljudi bi se trebali pokušati staviti u moju kožu i sagledati to iz moje perspektive. No, očito, ako ste puni predrasuda prema trans osobama, onda to nikada nećete razumeti", odgovorila je Tejla na optužbe pojedinih da je to što čini podlo jer svojim partnerima s kojima se ljubaka oduzima pravo na izbor.

