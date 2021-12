ŽENA OBUZETA HOROSKOPOM I MAGIJOM: Nismo mrdali nigde zbog retrogradnog MERKURA i propustili dobru priliku, a onda se desilo OVO

Ja sam jedna od onih nju ejdž osoba koje svima idu na živce. Kuća mi je puna sveća, mirišljavih štapića i kristala i nikada ne propuštam da pročitam svoj horoskop.

foto: Profimedia

Muža sam sprečila da se preselimo iako je sve bilo dogovoreno i plaćeno jer je bio retrogradni Merkur, dakle - neizvodljivo. Radila sam kao asistent u Holivudu i maštala o tome da postanem scenarista. Na kraju sam rešila da se poslužim magijom da ostvarim svoj san, piše za Hafington Post Mari Merkens u svojoj ispovesti.

Svoj prvi špil tarot karata kupila sam kad sam bila u šestom razredu. Bila sam fascinirana time što mogu da mi pričaju o mom životu i budućnosti. Tada sam, naravno, postavljala pitanja o dečacima i drugaricama, ne o karijeri. Ipak, fascinacija okultnim nastavila je da me prati. Svakog dana čitala sa tarot, nosila sam kristale u grudnjaku. Prijateljima i poznanicima radila sam natalne karte. I muža sam upoznala tako što sam mu na zabavi čitala tarot iako on u to ne veruje. Izvukla sam kartu ljubavnika i rekla mu: "Ili ćeš ući u novu vezu ili ćeš doneti težak ljubavni izbor". Nasmejao se, ali evo nas u braku.

On, kao što sam rekla, ne veruje u okultno. Veruje u nauku i u svetu tehnologije u kome radi vrtoglavo je napredovao, dok sam ja bila zaglavljena na poziciji asistenta. Svi moji prijatelji su napredovali na poslu i formirali porodice, a ja nisam uradila ništa sa svojim životom - dan mi se svodio na to da šefu obavljam sitne poslove i kuvam kafe. Ipak, sve vreme radila sam na svom scenariju. Kad god bih ga ponudila šefu, rekao bi mi da je zauzet i poslao me po pivo.

A onda mi se jednog dana na Instagramu javio "bacač magije", kako mi se predstavio. Znala sam da je to znak. Odmah sam mu pregledala profil i videla da ima više od 1000 pratilaca, a svaka slika opisivala je kako je pomogao svojim klijentima. Ovo mora da je potpuno legitimno, zaključila sam.

"Bacam čini za novac, za posao, za ljubav. Garantujem rezultate", glasila je poruka koju mi je poslao.

"Želim da postanem uspešan scenarista", odgovorila sam.

foto: Profimedia

Odmah mi je stigao spisak stvari koje treba da obezbedim: školjke morskih puževa, 70 belih sveća i golubicu. Golubicu, nažalost, nisam imala u kući ali na svu sreću, bacač čini mogao je da reši taj problem u moje ime za samo 136 dolara. Šta je 136 dolara u odnosu na blistavu karijeru koja me čeka, zar ne? Nakon što sam to uplatila, uplatila sam i 400 dolara za seansu.

Međutim, onda je stigla još jedna poruka. "Trebaju mi još dve stvari jer će ova čin biti veoma moćna. Međutim, te dve stvari mogu da nabavim samo u Africi". Oduševljena što će za moju budućnost koristiti tako ekskluzivna pomagala, a ne gluposti pokupljene u radnjama sa kineskom robom, pljunula sam još 100 dolara.

Sledećeg dana, poslao mi je spisak pravila:

Radi sve što kažem.

Ne konsultuj se sa drugim bacačima čini.

Nikome ne govori o činima.

Ne ignoriši me.

"Prati ova pravila i duhovi te neće povrediti. Ako ne poštuješ pravila, mogu da te ubiju u roku od 48 sati", upozorio me je.

Sledila sam se od straha, a bilo me je sramota da ikome kažem u šta sam se uplela. Svi bi me proglasili ludom.

Sledećeg dana obavestio me je da je na mene bačena teška mračna čin koja zahteva hitu intervenciju i koštaće me 200 dolara. Spustila sam slušalicu.

Nastavio je da zove, a ja sam nastavila da odbijam pozive. Sve vreme pokušavala sam da radim i živim normalno, a strahovala sam za svoj život.

Onda mi je stigao poziv iz Nigerije, sa broja koji počinje sa +234. Blokirala sam ga. Stigao je sms.

"Nadam se da znaš šta radiš, jer ovo je vrlo opasno. Ako ti je život mio, dovršićeš bacanje čini".

Plakala sam od besa i straha. Bila sam poprilično sigurna da je ovo prevara i da me duhovi neće ubiti, ali šta ako nije prevara? Tada sam rešila da priznam mužu šta sam uradila.

"A što se sekiraš? Samo si pala na glupu prevaru iz Nigerije, nisi jedina", rekao mi je, a da nije ni trepnuo.

foto: Profimedia

Očekivala sam da viče na mene, da se naljuti, da prevrće očima, da me ispituje na koju sam novu nju ejdž glupost potrošila pare. Umesto toga, zagrlio me je. Znao je koliko sam očajna što stagniram i koliko očajnički želim da u nečemu uspem. Znao je da sam bila uverena da sam dobila poseban znak od univerzuma. Promenili smo moj broj telefona, otvorili mi novi Instagram nalog i promenli sve šifre.

"Prvo: Nećeš umreti. Drugo: Ne trebaju ti čini da bi uspela. Samo zapni i radi", rekao mi je muž. I znate šta sam uradila? Krenula da radim na scenariju, svakog dana. Digla sam ruke od svog šefa i umesto toga se poslužila drugim kontaktima koje imam. Našla sam prave mentore, ne bacače magije. Dve godine je trajalo, ali uspelo je. Postala sam scenarista za jedan podkast.

Sada znam da svi ti tarot majstori, vidovnjaci i lajf koučevi koje sam angažovala služe samo da vam govore ono što želite da čujete, a oni znaju da ste u nevolji i očajni. Ljudi u zdravim vezama nikad neće otići kod vidovnjaka za savet. Ljudi zadovoljni svojim karijerama neće tražiti podršku kod tarot majstora.

I dalje palim sveće i ponekad čitam sebi tarot, ali to više ne shvatam tako ozbiljno. Shvatila sam da sam ja svoj špil karata, da sam sama svoj kristal i svoja čin.

foto: Profimedia

