ŽENE SEKLE VENE ZA NJIM I GLEDALE GA KAO BOGA: Bivši model objasnio tajnu svog dobrog izgleda i zgadio se svima, totalni ŠOK! FOTO

Troj Kejsi (55) iz Arizone nekada je bio veoma poznati model koji je, između ostalog, radio za "Versaće", a onda je postao trener i iscelitelj, kako sebe naziva. Žene su nekad ludele za njim, a Troj i danas ima telo iz snova, ali nakon što je otkrio tajnu svog izgleda, mnogim ženama se zgadio.

Naime, on tvrdi da mu ispijanje sopstvene mokraće i nanošenje urina na kožu, što radi već 17 godina, pomažu da izgleda tako dobro piše Mondo.

"Terapija urinom je postojala još u antiočko doba, samo što se o tome nije mnogo pričalo. Vaša mokraća je puna aminokiselina, matičnih ćelija i antitela. Ja svako jutro pijem svoj urin. Korišćenje odstajalog urina je kao fontana mladosti, a klistir sa odstajalim urinom je jedna od stvari zbog kojih mi je stomak ovako ravan", tvrdi bivši maneken.

"Imam 55 godina i većina ljudu mojih godina se ne oseća i ne izgleda tako dobro kao ja. Niko ne može da porekne da sam isklesan, a to je sve zbog činjenice da volim da budem ekstremno zdrav i da praktikujem neke prirodne metode. Ljudi treba da se plaše ako jedu lošu hranu i koriste veštački napravljene druge, zašto bi se plašili da piju svoju mokraću?".

Troj, koji je inače napisao knjigu o svojim tajnama za zdravlje i dobar izgled, kaže da nije uvek bio tako zdrav.

"Kada sam počeo da se bavim modelingom u svojim dvadesetim, živeo sam život na visokoj nosi, išao na žurke u Milanu, Njujorku i Londonu, nisam vodio računa o sebi. Kao rezultat toga, bio sam nadut i voda mi se zadržavala u telu. Ponekad sam bio toliko nadut da bi mi agenti rekli da tog dana ne idem na snimanje za ’Vog’ ili ’Armani’. To je počelo da utiče na moj život, pa sam počeo da čitam o ishrani i da eksperimentišem sa prirodnom medicinom, postom i jedenjem zdrave hrane", priča Troj, dodajući da je sve to brzo dalo rezultate, a on je želeo da o svemu tome nauči više.

Za terapiju urinom koja je poznata kao deo ajurvedske medicine zainteresovao se 2004. godine. Prvi put je popio svoj urin kada je bio na jednom duže putovanju i mrzelo ga je da stane negde kako bi išao u WC.

"Mokrio sam u šolju i popio, pa pomislio da to uopšte nije bilo tako loše! Ispijanje sopstvenog urina nije bilo tako strašno kao mentalna barijera koju sam imao u glavi. Odmah samo osetio kao da elektricitet struji kroz mene i tako sam počeo povremeno da ga konzumiram".

Kasnije je počeo da posti na urinu po čitavu nedelju, da stavlja tablete od odstajalog urina u rektum ili da ga nanosi na kožu i tvrdi da su mu zbog toga zdravlje, koža i izgled sjajni, a ističe i da ima više energije i snage.

