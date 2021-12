CRNI ČOVEČE, ŠTA TI BI?! Hteo da impresionira devojku, pa završio u NABUJALOJ reci i napravio veliku štetu! (VIDEO)

Da nema Interneta mnogi od nas ne bi znali sa kakvi ljudima dele planetu. Ovog puta je u pitanju mladić iz Rumunije koje je uterao automobil u nabujalu reku i pritom slomio most.

Kako pišu korisnici Redita, on je hteo da imperisionira jednu od devojaka koje se vide i čuju na snimku, pa je usledila sledeća konverzacija (tako barem kažu Rumuni na aplikaciji koji su preveli razgovor).

- Da li hoćeš da uđeš u kola? - pitao je devojku.

- Ne, hoću da vidim da li možeš da pređeš preko - odgovorila mu je.

On se zaleteo, mnije čak ni spustio prozor kako treba i jurnuo u nabujalu reku, a onda ga je bujica povukla i on je udario u most. Tu se video završava, ali mnogi navode rumunske medije da je dečko prošao nepovređen i da je jedino most stradao.

U komentarima su vozača uglavnom nazivali idiotom za volanom i izražavali čuđenje zašto je uopšte i rešio da prelazi reku i "potopi" automobil, kada je sasvim lepo mogao da pređe preko mosta. Nekima je bilo krivo što je snimanje prestalo jer su hteli da vide šta je bilo posle, a neki su komentarisali da je to sigurno sin nekog bogatog Rumuna koji misli da je iznad zakona i da sve može da radi bez posledica.

