UŽIVO PREDSEDNIK SRBIJE U SPECIJALNOM IZDANJU USIJANJA: Makron rekao da Ukrajina neće u EU pre Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gost je specijalnog izdanja emisije Usijanje na Kurir televiziji i govori o svim najvažnijim temama u zemlji i svetu.

Problemi zbog zabrane izvoza iz Rusije i Ukrajine

- Nigde ne možemo da prođemo, niko ne dozvoljava izvoz iz Rusije. Treba nam koks i gvožđe iz Ukrajine, nema nafte iz Rusije. Svaki dan se Vlada Srbije i svi mi bavimo tome. Nadam se da niko ne želi da to opstane, jer je to takva vrsta ludila. To nije bilo devedesetih. Voz je krenuo i gazi sve pred sobom i gledam koliko je moguće da se izmaknemo iz tog voza. Da izvučemo glavu i telo, neće biti lako, jer ovako nešto nisam video. Ni sa kim više ne možete da razgovarate. Za razliku od drugih iz regiona, razgovaram sa svim svetskim liderima zahvaljujući snazi Srbije. Plašim se da je ovo tek početak. Nadam se kad prođe vreme da će biti povoljnijih vesti.

Makron rekao da Ukrajina neće u EU pre Srbije

Kaže da je Makron rekao da neće biti ni Ukrajina ni bilo ko drugi pre Srbije u Evropskoj uniji.

- Ovo pričam da ljudi znaju da država nije igračka. U ovakvim situacijama kada besni rat, ljudima morate da pokažete mnogo odlučnosti, ali da brinete za ljude. Mi Srbi volimo da se izjašnjavamo i da se pitamo, a nekad je baš važno da se pomirimo i sklonimo. Dolazi mnogo teže vreme ne našom krivicom. Srbija je mnogo bogatija i uspešnija. Ja ne želim da bilo kojoj majci dete vratim u kovčegu dok sam predsednik. Ne bih voleo da me bilo čija politika dovede do toga, a volim slobodu, ovu zemlju, borio sam se za ovu zemlju jer je volim beskrajno.

Kaže da smatra da je ključno za Srbiju očuvanje mira i stabilnosti. Dodaje da su žene daleko odgovornije od muškaraca.

- Nije moj posao da se ulizujem bilo kome. Slušamo o pretanjama iz regiona, i ja ćutim jer su neostvarive i besmislene, Srbija je danas mnogo jača ekonomski i vojno.

Srbija će čuvati mir, stabilnost

Vučić ističe da će Srbija čuvati mir i da joj je potreban napredak u ekonomiji.

- Srbija će čuvati mir, stabilnost, brinuće o životima svoje dece. Kada jednom neko u budućnosti bude analizirao sve poteškoće s kojima smo se suočili, nama sukobi nisu potrebni, već da rastemo. Naša pozicija je veoma teška. Krenuo je voz, kampanja, a naše je da se maknemo sa te pruge, zato ne razumem te ljude. U prošlosti smo uvek sebe izlagali opasnostima, molim ljude da shvate da je za nas najvažnije da se sklonimo sa te pruge jer voz neće stati. Nema zaustavljanja ni kada je reč o zahtevima prema Srbiji, jer će svi da tražiti da se ižive na malim, na Srbiji. Zato kod mene nema osmeha, znam koliko je teško. Imao sam nikad prijateljskiji razgovor s Makronom.

O panici na pumpama

- To je izbilo jer je jedan od proizvođača izašao i rekao ja imam gubitak jer kupuje naftu od NIS-a. Ljudi su nekorektni, pisali su preko društvenih mreža da će doći do ograničenja - kaže Vučić i napominje da ljudi ne moraju da paniče.

- Ne pada mi na pamet da bilo koga lažem, dobro obavljamo posao po tom pitanju. Nemojte kupovati so, imamo dovoljo, šećera, ulja, pšenice, svega imamo i više nego dovoljno. Uvezli smo i pasulj, grašak, nemamo problema ni sa čim, uradili smo svoj posao na najbolji mogući način, kao za naftne derivate.

Ljudi ne treba da brinu, biće svega dovoljno

Na početku razgovora predsednik je govorio o ratu u Ukrajini i pritiscima na Srbiju.

- Rekao sam da će Srbija trpeti posledice, kao i druge zemlje Evrope. Dolazi do poremećaja na svetskom tržištu, nabavkama roba, političkim odnosima, globalna politička scena se menja. Ponekad mi se čini da ne razumemo šta se dešava, ovo su tektonske promene - rekao je Vučić.

Rekao je da ne možemo da uvozimo koks za Železaru iz Ukrajine i gvožđe iz Rusije.

- To nam stvara probleme, to ljudi čak ni ne znaju. Da ne govorim da je skočila cena nafte. Za nas je važno da kažem da će biti dovoljno hleba i pšenice za ceo region, to je naše, to je ono što nam daje Vojvodina. Ljudi ne treba da brinu. Postarali smo se da se pobrinemo za sve potrepštine naroda - rekao je predsednik i dodao da nam nedostaje mleka u prahu i da se radi na njegovoj nabavci.

Kada je reč o pšenici, Mađarska je donela odluku o zabrani izvoza, a da će Srbija delimično doneti takvu odluku naredne nedelje.

- Obezbedićemo ne samo potrebe Srbije, već i za Albaniju, S. Makedoniju, Crnu Goru...

