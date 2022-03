PREDSEDNIK VUČIĆ: Predložiću predsednika i zamenika u SNS i verujem da će biti dobar izbor (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u emisiji "Usijanje"govorio je o listi SNS i predstojećim izborima:

- Aktuelnih ministara nema na listi jer neki više neće biti ministri, a neki neće biti na izvršnoj vlasti. Ja neću biti na čelu stranke, morate da pravite promene, da dovodite novu krv, svi pričamo o mladima. Ima 4 ili 5 kandidata koji bi mogli da me naslede, ja ću predložiti predsednika i zamenika i verujem da će biti dobar izbor. Biću običan član SNS, ne mislim da bežim iz stranke i od nje se ograđujem, mislim da je najsnažnija uprkos svim problemima koje ne krije. Mislim da ljudi vide da je to stranka izvanrednih ljudi. Promene su važne i potrebne i to je za nas od ključnog značaja i verujem da ćemo imati snage da sve to iznesemo posle izbora - rekao je predsednik.

Vučić je dodao da je bio nezadovoljan rezultatima referenduma zbog stranačkog neangažovanja.

- Biće snažna pobeda ozbiljnosti. Nisam siguran da će biti ni blizu drugog kruga. Ljudi u Srbiji mogu da vide rezultate, marljivost, posvećenost, samo one koji dobacuju. Nisam nikoga ponaosob kritikovao od predsedničkih kandidata, jer imam veće brige. Trudim se da pronađem nešto pozitivno.

Kada je reč o pohvali Zdravka Ponoša za Vojsku Srbije, Vučić kaže da je to fer ali da on i dalje nije zadovoljan.

- Nisam se trudio da pronađem dovoljan razlog da nekog napadnem. Mir nije nešto što vam je zauvek dato i zagarantovano, napredak takođe. Nikada nismo bili uspešniji od svih ostalih evropskih zemalja. Da li ljudi hoće takav nastavak uz očuvanje mira i stabilnosti ili da rizikuju, neka odluče.

(Kurir.rs)