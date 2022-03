PREDSEDNIK VUČIĆ O UKRAJINSKOJ KRIZI: Srbija će trpeti posledice, kao i druge zemlje Evrope, ali ne brinite, biće dovoljno hleba

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na početku gostovanja u specijalnom izdanju "Usijanja" na Kurir televiziji govorio o ukrajinskoj krizi.

Vučić je, govoreći o toj temi, pomenuo i pritiske na Srbiju.

- Rekao sam da će Srbija trpeti posledice, kao i druge zemlje Evrope. Dolazi do poremećaja na svetskom tržištu, u nabavkama roba, političkim odnosima, globalna politička scena se menja. Ponekad mi se čini da ne razumemo šta se dešava, ovo su tektonske promene - rekao je Vučić.

Rekao je da ne možemo da uvozimo koks za Železaru iz Ukrajine i gvožđe iz Rusije.

- To nam stvara probleme, to ljudi čak ni ne znaju. Da ne govorim da je skočila cena nafte. Za nas je važno da kažem da će biti dovoljno hleba i pšenice za ceo region, to je naše, to je ono što nam daje Vojvodina. Ljudi ne treba da brinu. Postarali smo se da se pobrinemo za sve potrepštine naroda.

Kada je reč o pšenici, Mađarska je donela odluku o zabrani izvoza, a da će Srbija delimično doneti takvu odluku naredne nedelje.

- Obezbedićemo ne samo potrebe Srbije, već i za Albaniju, S. Makedoniju, Crnu Goru...

(Kurir.rs)