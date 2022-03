DAJ BOŽE SAMO DA SE POSEJDON NE ISPROBA! Španović smatra da je Rusija krenula u rat samo dan ranije PRE NEGO ŠTO SU KRENULI NA NJU

Voditeljka Olja Lazarević pitala je pukovnika u penziji kako komentariše upotrebu supersoničnog oružja od strane Rusije. Španović je naveo da je idealna situacija da se naoružanje isproba, mada ga je strah da se ne iskoristi "Posejdon".

- Ja ne znam da li su oni to planirali ili nisu planirali, ali ovo je idealna situacija da se one uopšte isprobaju sve vrste naoružanja. Problem je što se u Ukrajini vrši testiranje najsavremenijih protivoklopnih i PVO sistema koje su poslati iz Amerike. Primetili ste da su u prvih 5 dana instruktori Američki i Engleski žureći pobegli iz Ukrajine. Mi imamo sad Ukrajinu kao poligon za isprobavanje najsavremenijih proizvedenih oružija u poslednjih 20 godina. Daj Bože da se nikada ne isproba "Posejdon" kao čuveni torpedo koji nosi od 100 do 200 tona nuklearne bombe. Taj Posejdon je mnogo opasna stvar. On može da naruši kompletnu nuklearnu ravnotežu u svetu, jer to je takvo oružje koje u sebi ima nuklearni motor faktički bez dometa koga možeš da pošalješ i da kruži. Teško da se prati, da ispod kilometra plovi 70 do 90 čvorova na sat. Mislim da je sasvim normalno da je upotrebljena super sonična raketa. Te rakete su pripremili i Amerikanci i odmah prebacili u Nemačku. Sve ovo što je napravljeno u Ukrajini, imam osećaj bar kao vojnik da je Rusija krenula samo dan ranije pre nego što bi oni krenuli na nju - rekao je Španović u jutarnjem programu na Kurir televiziji.

Aleksandar Radić, vojni analitičar, istakao je da Rusi dovlače snage iz svake tačke gde imaju vojnika i da time pokazuju da nisu očekivali da će se ovaj rat odužiti.

- Od prvog obraćanja Putina javnosti, definisano je nekoliko fraza. Možete reći da je agresija sa radikalnim ciljem okupiranje i oduzimanje teritorija, a možete i povući liniju i reći ovo nam je bio cilj koji smo od početka planirali. Jer demilitarizacija je jedan izraz koji je racionalan iz jednog ugla, zauzmite prvo teritoriju pa postavite pravila igre, sa druge strane moguće je postaviti i političkim sporazumom. Mislim da ima mnogo indicija da je Moskva očekivala da će biti politički i obaveštajno ova operacija brže da teći. Rusi dovlače snage iz svake tačke gde imaju vojnika, to je zapravo nešto što jasno ukazuje svakome ko veruje u neke teorije zavere. To nažalost demantuje - rekao je Radić.

Voditeljku Olju Lazarević zanimalo je kakav će razvoj situacije biti u narednom periodu. Duško Tomić, sa fakulteta za Bezbednost i globalne studije, tvrdi da postoji velika verovatnoća da se otvore neki novi potencijalni sukobi.

- Postoji velika verovatnoća da se otvori neki novi potencijalni sukobi. Ne zaboravite da još nije završeno pitanje nuklearnog programa u Iranu. Zatim sve više se aktuelizuje pitanje Tajvana. Dešavaju se promene i u Latinskoj Americi. Vi imate sad u korposu ovih izbeglica koji su došli u Evropu imate i jedan deo izbeglica koji su bili u Belorusiji a koje nisu ukrajinskog porekla nego su sa Sirijskog i Avganistanskog došli u Evropu. U Evropi u ovom trenutku ima veliki broj pridošlih izbeglica i to je veoma teško sa bezbednosne strane kontrolisati. Ne bi me iznenadilo da se deo hibridnih aktivnosti nastavi po ulicama i gradovima Evrope po pitanju izvođenja terorističkih napada i ostalih drugih stvari. Nažalost to su crna predviđanja, da ima pameti ovi sukobi bi prestali - rekao je Tomić.

