ŠOKANTNO 19 GODINA KASNIJE MOMIR OTKRIO Amerikanci nisu ni hteli da nas bombarduju, evo ko je to tražio! Pavković i ja smo plakali

BEOGRAD - Amerika nije ni htela da nas bombarduje 1999. nego je to tražio neko drugi... Ali pošto Evropa nije mogla da sakupi vojnike za intervenciju, onda su oni rekli: Ok, mi ćemo, ali pod ovim uslovima, otkrio je pre nekoliko godina sada već pokojni Momir Bulatović, u to vreme predsednik Savezne vlade SR Jugoslavije, i jedan od tada najbližih saradnika Slobodana Miloševića.

foto: Printscreen TV Happy

Gostujući u Jutarnjem programu TV Hepi, on je pre nekoliko godina do detalja otkrio kako su izgledali dani i poslednji časovi uoči samog početka bombradovanja, u predvečerje 24. marta, te 1999. godine.

foto: EPA

Bulatović je otkrio da je Evropa htela 1999. da izvrši kopnenu intervenciju na SRJ i da je krenula da skuplja vojsku ali nije uspela u tome jer niko nije hteo da se odazove i onda su u pomoć pozvali Amerikance koji su im otvoreno rekli da hoće, ali isključivo pod svojim uslovima - oni će samo bombardovati iz vazduha i ni u kom slučaju neće slati svoje vojnike u kopnenu intervenciju a i ukoliko dođe do takvog razvoja događaja Evropljani će biti dužni da isključivo šalju svoje jedinice u direktne borbe na tlu.

- Dan uoči početka bombardovanja 23. marta ja sam po ustavu proglasio stanje neposredne ratne opasnosti, a sutradan i ratno stanje... A kako sam se osećao... To je bio jedan običan beli koverat iz kog sam pročitao ono što je bilo po ustavu... Iako smo očekivali bombardovanje još od oktobra 1998. i sve se to znalo... opet je bio šok! Prva bomba pala je te večeri u 20.06 časova na Crnu Goru i onda sam po ustavu proglasio ratno stanje - prepričao je Bulatović dešavanja u tadašnjem državnom vrhu.

foto: EPA

- U 20.06 pala je prva bomba i potom je održan sastanak... Bio je to sastanak jedne male šokirane zemlje koja nije ni znala gde su tačno pale prve granate, a inače taj napad bio je protivpravan i toga su bili svesni i Amerikanci... Na jednom od sastanaka sa izaslanikom Martijem Ahtisarijem, Ahtisari je Slobodanu rekao da će Srbija biti potpuno uništena, a Slobodan mu je na to kazao: Kako ćete da objasnite svetu da ćete ubiti dva miliona ljudi u Beogradu? Ahtisari mu je na to odgovorio pitanjem zna li uopšte koliko je ljudi poginulo u Vijetnamu... - ispričao je Bulatović.

foto: EPA

- Dugo smo se dobro držali i mislili da možemo... Ali pred kraj Amerikanci su

uveli strateški bombarder B-52 i onda je sve postalo prava klanica, žrtve su bile ogromne... Pavković (general Nebojša) i ja smo plakali dok su padale bombe... To je bila sila - prisetio se Bulatović i na pitanje voditelja kako to da on nikada nije bio u Hagu otkrio još nešto što javnost dosad nije znala.

foto: Printscreen TV Happy

- Slobodan je odredio da Nikola (Šainović) ide u Hag a ne ja i tada mi je rekao: Mlad si čovek... Nećeš ti nego Nikola... I nisi Srbin nego Crnogorac. Zbog ovoga ćemo svi u zatvor i to je svima jasno, ali pusti Nikolu nek ide on... Pa je Šainović posle morao da objasni ženi kako će i zašto baš on ići u zatvor - ispričao je Bulatović i naglasio da "istoriju svakog trenutka treba posmatrati otvorenih očiju".

On je ispričao i jednu anegdotu s mirovnih pregovora u Dejtonu kako su Milošević i on sedeli za stolom sa Ričardom Holbrukom i Kristoferom Vorenom...

Istina o parčetu belog papira u Dejtonu

- Sede tako za stolom Holbruk i Voren Kristofer, a Slobodan i ja preko puta

a onda se Kristofer nasmeje, vrati nam beli papir i kaže: Vi ne razumete, nema nikakvih uslova, radićete ono što vam tražimo uvek i stalno."

Podsetimo, Momir Bulatović bio je predsednik Crne Gore od 1990. do 1998, a predsednik savezne vlade SRJ od 1998. do 2000. godine i jedan od učesnika mirovnih pregovora u Dejtonu o kojima i danas kolaju razne priče poput onih o ponoćnim sastancima u pidžamama i Miloševićevim crtanjem mapa na salvetama...

foto: Youtube Printscreen

U studiji "Tajna istorija Dejtona: Američka diplomatija i bosanski mirovni proces 1995" Dereka Šolea i Beneta Frimana opisuje se i drama poslednjeg dana pregovora navodno je otkriveno da je jednog jutra Milošević odlučio da prelomi i potpiše sporazum s Tuđmanom pa je navodno na snegu i bez kaputa, na parkingu pored vojne baze, čekao Holbruka da mu predstavi tu ideju.

Navodno se pre potpisivanja Dejtona dešavala i prava unutarsrpska drama prema kojoj je Milošević pokazao mape bosanskim Srbima, a kad ih je Krajišnik video pao je u nesvest na šta je Milošević navodno rekao: "Pao je u komu."

(Kurir.rs/SĐP/TV Hepi/Foto: EPA/TV Hepi printscreen)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV) 2.300 VAZDUŠNIH UDARA NA SRBIJU! Ove činjenice o NATO agresiji 1999. godine niste znali