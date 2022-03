VUČIĆ NA OBELEŽAVANJU DANA SEĆANJA NA STRADALE U NATO AGRESIJI: Srbija nije džak za udaranje! Niko nam neće proterivati narod

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je obeležavanju Dana sećanja na stradale u NATO agresiji.

"Oprostićemo ako budemo mogli, zaboraviti samo ako nas ne bude bilo", poruka je ovog skupa.

UŽIVO:

foto: Printscreen/RTS

20.55 - Obraćanje predsednika Aleksandra Vučića:

"Pre tačno 23 godine krenuo je brutalan, jeziv, zločinački, užasan, neljudski napad na jednu malu zemlju koja teško da je nekome nešto skrivila. Ta mala zemlja nikoga nije napala, nije ugrozila teritoriju druge zemlje. Taj narod je želeo da bude svoj na svome, da čuva svoja ognjišta i ništa više. Neki drugi, njih 19 velikih, najvećih, moćnih, najmoćnijih, silnih, najsilnijih su svu svoju bahatost želeli da pokažu na jednom malom, slobodarskom i nepokvarenom srpskom narodu. Naš narod nije ni znao šta ga je snašlo. Zamislite 'junake' koji vas napadaju 19 na jednog. Šta kažemo na ulici kad dvojica napadnu jednog? A njih 19 su napali jednog?"

"Nije im bilo dovoljno to što su tom narodu činili u godinama pre toga, ostvrili su se da ubiju i dušu i srce tog naroda. Naši ljudi nisu verovali da je moguće da na kraju 20. veka budu tako brutalno napadnuti: 19 na 1".

"Sada hoćete da klečimo pred vama i da vam se izvinimo što ste nas tukli i što ste ubijali našu decu. Nećemo da klečimo i nećemo da molimo. Hoćemo da čuvamo sećanje na naše stradale i nikada vam nećemo zaboraviti ono što ste radili. Predsednik Dodik kaže da ne može da oprosti, ali moramo da razgovaramo i da gledamo u budućnost, ali kako da zaboravimo"?

foto: Printscreen/RTS

Predsednik je pročitao imena svih žrtava iz Kraljeva.

"Moje pitanje je: Zašto vas je bilo samo 19? Zašto vas nije bilo još?"

"Danas se navršava 23 godine od agresije na našu zemlju. Ponoviću, agresije na našu zemlju. Ponoviću, agresije na našu zemlju".

"Pustite nas da 24. marta, taj jedan dan, odamo poštu žrtvama i zato ućutite na taj jedan dan".

"Nismo mnogo uplašili vlasti u Prištini, ali ni siledžija koji ih podržavaju".

"Sve što budemo mogli iz sveg srca, iz dubine duše daćemo sve od sebe da sačuvamo mir i da Dunja nikad ne oseti ono što je cela njena porodica osetila, ali oni koji misle da će da nam proteruju i ubijaju narod moraju da znaju da se to neće dogoditi, jer Srbija više nije džak za udaranje. Srbija je zemlja ponosnog i snažnog naroda. Srbija će čuvati svoju slobodu jednako snažno kao i mir ".

On kaže da nema veće vrednosti od života dece i moli za kraj ratova i sukoba.

20.39 - Obraćanje srpskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika:

foto: Printscreen/RTS

"Ti bezočnici iz NATO saveza sa onim njihovim portparolom zmijskog i fašističkog izgleda, govorili su nam da je to operacija humanitarnog karaktera, a da su deca kolateralna šteta. Prevario sam se kada sam očekivao da će se ti ljudi izviniti.Oni uživaju u sećanju na to i misle da su junaci onog, ali i ovog vremena. Srbi su slobodarski i veliki narod. Ja ne mogu da oprostim. Vaša svetosti, učen sam da praštan, ali neke stvari ne mogu. To je bilo samo isprobavanje nove tehnike. Kako dete umire koje ništa ne razume? Kako je to? Da li oni koji su to radili i gađali tu decu imaju ikakvog obzira? Imaju li dušu? Kako spavaju?".

"Ja onima iz NATO nikad neću oprostiti".

20.31 - Za govornicu je izašla Bojana Žarčanin, koja je imala 14 godina u vreme NATO agresije.

foto: Printscreen/RTS

"Na praznik rada 1999. nas sedmoro iz porodice uživalo je u obilasku pčelinjaka. Sunčan dan odjednom je zamenio mrak. NATO bomba nam je oduzela radost i zdravlje. Brat Bojan zadobio teške povrede, i danas nosi geler pored srca. Otac i stric su takođe teško ranjeni. I danas imaju vide rane. A ja sam ostala bez noge. Ali jak smo mi narod. Zahvaljujući zaposlenima u zdravstvenom centru Studenica danas sam dobro. Devojčica sa proplanka je danas diplomirani ekonomista, supruga i majka petogodišnje devojčice. Oporavila sam se, možda ću da im oprostim, ali da zaboravim nikada. Predsedniče, čuvajte nas".

foto: Printscreen/RTS

foto: Printscreen/RTS

20.25 - Uz hronologiju 78 dana NATO agresije Kraljevom su se začule sirene protiv vazdušne opasnosti. Sirene su predstavljale početak predstave, kao dramski prikaz nesreće iz 1999. godine.

foto: Printscreen

20.21 - Himna Srbije "Bože pravde"!

foto: Printscreen

foto: Kurir

20.10 - Obraćanje Porfirija:

"Vrhunac stvaranja, vrhunac Božije ljubavi je čovek, ljudsko biće. Čovek već u svojoj drugoj generaciji vrši greh bratoubistva. Od tada, pa do danas, neprekidno se ova scena ponovila i neprekidno se ponavlja. Bratoubica ljubavi poništava i ukida drugog čoveka, ukida bližnjeg, ali on ne zna da time poništava i svoj lik, poništava sebe jer atakuje na sopstvenu prirodu. Stoga je svako ubistvo bratoubistvo jer svi su ljudi stvoreni kao deca Božija i međusobno kao braća. Svako pojedinačno ubistvo na bilo kojoj tački sveta jeste tragedija, sramota i poraz čitavog ljudskog roda. Danas smo se okupili u Kraljevu da uznesemo molitvu i održimo dostojanstven pomen žrtvama, ali i da vidamo i isceljujemo rane nanete organizovanim antičoveštvom".

foto: Printscreen

"Molimo se za sve Srbe poginule u NATO agresiji. Molimo se za sve, sada najpre da prestanu ratni sukobi u Ukrajini. Svi ljudi su braća i svi ljudi su naša braća, čak i oni koji nas progone i kleveću".

20.00 - Počelo pomen žrtvama NATO agresije koji služi patrijarh Porfirije.

foto: Printscreen/RTS

foto: Printscreen

Pored predsednika Vučića, tu su i srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik i predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović, te premijerka Srbije Ana Brnabić, kao i ministri Siniša Mali, Darija Kisić, Zorana Mihajlović, Tomislav Momirović, Irena Vujović, pa predsednik Skupštine Ivica Dačić, Milorad Dodik...

foto: Printscreen

Prema podacima Ministarstva odbrane Srbije, tokom vazdušne agresije NATO-a ubijeno je 2.500 civila, među njima 89 dece i 1.031 pripadnik Vojske i policije. Prema istom izvoru, ranjeno je oko 6.000 civila, od toga 2.700 dece, kao i 5.173 vojnika i policajca, a 25 osoba se i danas vodi kao nestalo.

Gotovo da nema grada u Srbiji koji se tokom 11 sedmica agresije nije našao na meti. NATO je izvršio 2.300 udara i bacio 22.000 tona projektila, među kojima 37.000 zabranjenih kasetnih bombi i onih punjenih obogaćenim uranijumom.

(Kurir.rs)

Bonus video:

03:31 General-major u penziji Luka Kastratović o vojnoj strategiji koju je Srbija primenila tokom NATO agresije