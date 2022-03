PREGOVORI UKRAJINE I RUSIJE U SRBIJI Stručnjaci analizirali koliko je realno da Ukrajina i Rusija ZAKOPAJU RATNE SEKIRE u Beogradu

Sastanak Putina i Zelenskog, moguć je istovremeno sa parafiranjem sporazuma između Rusije i Ukrajine na nivou Ministarstva spoljnih poslova, rekao je pomoćnik ruskog predsednika Vladimir Medinski.

Ruski ministar odbrane, Sergej Šojgu, rekao je, da je "glavni cilj“ Moskve "oslobođenje“ regiona Donbasa, a odlučeno je da se drastično smanji vojna aktivnost u oblastima Kijeva i Černigova.

Inače ukrajinske službe za vanredne situacije saopštile su da su najmanje tri osobe poginule, a 22 ranjene danas kada je raketa pogodila zgradu regionalne uprave u južnom lučkom gradu Nikolajevu.

Nenad Vuković i Mišel Zubenica analizirali su u Jutarnjem programu Kurir televizije koliko je realno da se pregovori između Rusije i Ukrajine održe u Beogradu.

- To je bio predlog pre svega ruske strane. To nije realno s obzirom na politiku Srbije predhodnih godina, mi smo godinama unazad održavali dobre odnose i sa Istokom i Zapadom. Svi su govorili da ćemo morati da se opredelimo na čijoj smo strani, ali uspeli smo da vodimo izbalansiranu politiku. Ruska federacija je zaista svih ovih godina štitila teritorijalni integritet Srbije na Kosovu i Metohije. Mi smo neutralni vojno ali nismo politički. Mi vodimo politiku vojnog nesvrstavanja. Realnije je da se pregovori održe u Turskoj - rekao je Zubenica.

Voditeljka Olja Lazarević je potom upitala Vukovića da li će Zapad zaista dozvoliti da Srbija odigra takvu ulogu u sukobu Srbije i Rusije.

- Reći ću da se pozicija u međunarodnim odnosima ne dobija na poklon, to se izbori svojim stavom. Kada dovoljno dugo branite svoj stav, to postaje vrednost. Vredno je što se Srbija pominje, sledeći korać je biti da će se za ovo zainteresovati i zapadni mediji. Možda će prepoznati i probleme sa kojima se suočavamo. Sad je trenutak za velikodušnost i razumevanje, Turska to uopšte nije loše uradila. U ovim teškim i mučnim pregovorima, potrebna je doza razumevanja - rekao je Vuković.

