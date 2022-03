AKO RUSIJA OVO URADI EVROPI, RAT ĆE DOĆI DO VRHUNCA! Ekspert za bezbednost upozorava na opasnost ako se Rusi ODLUČE NA OVAJ POTEZ

Gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije, Kuč je prvo razjasnio ciljeve Zapada, a potom i Rusije.

- Ono što je činjenica jeste da postoje dva cilja, jedan je cilj Zapada a drugi cilj Rusije. Ako uzmemo u obzir činjenicu da SAD imaju preko 1400 vojnih baza u preko 120 zemalja sveta, a da Rusija ima negde 12 baza u nekim manjim zemljama onda je jasno. Suština ovog sukoba je cilj Zapada da se oslabi pozicija Rusije na javnoj sceni, dok je Rusiji cilj da zaštiti svoju nacionalnu bezbednost. Ono što treba uzeti u obzir u celom ovom sukobu jeste međunarodni momenat kako je došlo do sukoba. Činjenica je da su SAD jedina supersila u svetu i kada pričamo o vojnoj i ekonomskoj moći. To i državni vrh Rusije misli, ali Rusija je značajno ojačala poslednjih nekoliko godina - rekao je Kuč.

foto: Kurir televizija

Na pitanje voditeljke Olje Lazarević šta će presuditi ratu u Ukrajini, da li će to biti vojna nadmoć ili ekonomija, ekspert za bezbednost upozorio je na opasnosti koje bi moglo da izazove uvođenja sankcija Evropi od strane Rusije.

- Ono što je zanimljivo u ovom trenutnu jeste da NATO savez nije dao akcenat na rešavanju problema već su nekako svi da kažem pohrlili da što pre uvedu sankcije i da na taj način reše situaciju. To nije dalo mnogo efekta jer je Rusija dugo planirala ovo i pripremila se. Rusija sprovodi jednu vojnu operaciju koja ima određene ciljeve, ono što je ohrabrujuće jeste da Rusija još uvek nije uvela sankcije Evropi. Prema mom mišljenju, onog momenta kada dođe do uvođenja sankcija Evropi u vidu energenata, to će biti sukob na vrhuncu, do tad postoji nada za neku novu varijantu i pronalazak političkog rešenja - rekao je Kuč gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Podsetimo, neposredno pre ruskog napada na Ukrajinu, Nemačka je zaustavila projekat gasovoda Severni tok 2, SAD su uvele sankcije kompaniji i liderima, a kompanija je potom otpustila sve zaposlene.

Nemački kancelar Olaf Šolc je 22. februara saopštio da Nemačka obustavlja projekat gasovoda Severni tok 2 kao odgovor na rusko priznanje separatističkih regiona Donjeck i Lugansk u istočnoj Ukrajini. Šolc je tražio da nemački regulator obustavi proceduru za dobijanje dozvole za gasovod.

foto: EPA

