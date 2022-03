RUSIJA JE ČEKALA NA OVO 33 GODINE! Boljević direktno iz Moskve naveo: VIŠE NEĆE BITI SVETA GDE VLADA AMERIKA

- Mi smo to čekali već 33 godine. Da za gas mora da se plaća u rubljama. Na kraju krajeva ispala je ta prilika da je to predsednik Putin rešio. Ne zato što je takva situacija, ali nažalost blokirali su nam račune i većina zemalja se nije držala do svoje reči, varala i lagala, zbog toga je predsednik Putin morao da uvede da se gas plaća u rubljama. Mada to je isključivo za zemlje koje su neprijateljske i koje su na spisku. Druge zemlje to neće morati da rade i mogu da plaćaju u bilo kojoj valuti -

Šef katedre patologije na Sečenovskom univerzitetu u Moskvi istakao je da se menja svetski poredak i da više neće biti sveta gde vlada Amerika.

- Ja bih samo hteo da kažem koliko je to trajno, mi sada prisustvujemo rađanju novom svetskog poretka. Više nikada neće biti sveta gde vlada Amerika sa svima. Bajden je rekao da će praviti saveze sa slobodnim zemljama. Neka pravi, mi ćemo praviti verovatno svoje saveze. Prema tome rađa se sasvim drugi svet. Rađa se svet gde neće više jedna zemlja odlučivati i bombardovati druge zemlje kad ona to poželi. Ovo će biti dugoročno - rekao je Boljević u uključenju za jutarnji program Kurir televizije.

foto: Kurir Televizija

Boljević smatra da je Rusija pošla da oslobodi ukrajinski narod i istakao da su nacisti ti koji taj narod drže po podrumima i maltretiraju.

- U Ukrajini strada narod, ginu ukrajinski vojnici, a to je jako strašno. Vi da vidite kako nacisti maltretiraju taj narod, drže ih u podrumima i pucaju im u leđa kad oće da izađu iz tih podruma. To su strašne scene i niko to neopravdava. Rusija je pošla da oslobodi ukrajinski narod od fašista i nacista - rekao je Boljević.

PROTIV MERA Predsednik Vladimir Putin je u sredu najavio da će Rusija sada prihvatiti plaćanje za izvoz gasa u „neprijateljske zemlje“ samo u rubljama.

Voditeljku Olju Lazarević je interesovalo da li će zemlje korisnice ruskog gasa moći da odgovore na zahtev?

Boljević je istakao da Rusija nije postavila uslove gde niko neće imati gasa, već samo protiv uslov na sankcije koji je rešiv u neku ruku.

- Takva su došla vremena da Rusija normalno može da diktira ekonomske uslove kako ona hoće. Mi nismo opet postavili uslove tako da ne možete da kupujete gas, oni mogu da odu na berzu i kupe rublju i tako da imaju gas. Šta je tu strašno - istakao je Boljević.

00:34 PUTINOVA EKONOMSKA BOMBA: Neprijateljima Rusije gas će naplaćivati isključivo u RUBLJAMA!

Boljević tvrdi da iako je Rusija pod sankcijama u prodavnicama se ništa ne oseća.

- Osam godina se Rusija nalazila pod sankcijama i zahvaljujući tim sankcijama Rusija je uspela da napravi svoju poljoprivredu, prehrambrene proizvode. U Prodavnicama se ništa od toga ne oseća dovoljno smo spremni - rekao je Boljević.

