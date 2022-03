TANJA OTKRILA KAKO DANAS IZGLEDA ŽIVOT U HOLANDIJI: Zbog rata najveća inflacija u poslednjih 40 godina, a najviše plaši CENA GASA

Navela je i da svih životnih namirnica trenutno ima dovoljno osim jestivog ulja i tableta joda koje su rasprodate.

Voditeljku Olju Lazarević zanimalo je kakva je trenutna situacija sa gorivom, a Tanja je istakla da su cene benzina ogromne, ali da ga za sada ima dovoljno.

- Goriva ima dovoljno, ali su cene katastrofalne, tako da vam se uopšte ne isplati da idete na pumpu, skočilo je na skoro tri evra po litru. Poskupelo je sve. Holandija je bila zatvorena i tokom kovida i ovde je inflacija negde oko 7,6 odsto. To je trenutno najveći skok cena u poslednjih 40 godina. Otišla je cena gasa i naftnih derivata, a i u prodavnici je sve skočilo - rekla je Marković Zatman koja je uključila u jutarnji program Kurir televizije iz Ajndhovena..

foto: Kurir Televizija

Osvrnula se i na životne namirnice i navela da Holandija ima ozbiljan problem sa uljem koje se retko može naći u prodavnicama.

- Svih osnovnih životnih namirnica osim ulja ima, ulja nema, ako poranite ujutru, možda imate sreće. Lanci supermarketa su počeli da izdaju jedan litar po osobi. Još možete da pronađete maslinovo ulje, ali to je to. Takođe malo i brašna ima. Holanđani u principu nisu takvi da mese, pa da im je presudno, ali ulje je najveći problem pošto većina tradicionalne hrane u Holandiji je pržena. Vlada je rekla da će u narednih 4 do 6 nedelja Holandija ostati bez svih zaliha ulja - istakla je Tanja.

Dotakla se potom i situacije u Holandiji sa ruskim državljanima i istakla da su holandske vlasti bile blage i nisu im suspendovale sve račune.

- Holandija je stala na stranu EU da treba uvesti sankcije Rusiji. Međutim, ne znam koliko ste informisani da u Holandiji živi mnogo Rusa, posebno bogatih. Holanđani im nisu suspendovali sve akaunte. Suspendovali su im samo mali deo, a sada su se našli na meti ostalih zemalja EU zašto to ne rade. Sa druge strane, puno je akcija organizovano za skupljanje pomoći Ukrajini, malo po malo vam dolaze da skupljaju donacije i to je na mesečnom nivou. Ljudi su više uplašeni zbog cene gasa i derivata, a malo manje sa hranom s obzirom na to da svega u principu ima osim ulja. Nisu toliko uplašeni oko potencijalnog rata koji može da eskalira, međutim, moram da priznam da su sve tablete joda davno rasprodate - rekla je Tanja.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:57 U Austriji skočile cene nafte i osnovnih namirnica!