NE MOŽETE VI PROTIV SRBIJE DA DOBIJETE OBAVEŠTAJNI RAT! Spasić poslao snažnu poruku: Lažna prijava o bombama je NAPAD NA DRŽAVU

Voditeljka Olja Lazarević upitala je da li bi Srbiju više koštalo da uvede sankcije ili bi je više koštalo da drži pravac uprkos sankcijama i samim tim da nastavi da dobija lažne dojave o bombama. Spasić se nije premišljao i istakao je da treba da ostanemo na ovom pravcu i ne uvodimo sankcije.

- Da samo ovaj pravac i nikako sankcije. Srbija je iskusila sankcije i zna šta to znači. Mada mi imamo i neku moralnu obavezu prema Rusiji, prema tome nema razmišljanja o sankcijama već ćemo i dalje leteti za Moskvu. Kada se radi o ovoj operaciji prijava lažnih bombi, to je samo dokaz o čemu Kurir često piše, a to je koliko su obaveštajne službe zapravo prisutne na našem terenu. Kada je doneta odluka da nećemo uvesti sankcije i da će se nastaviti letovi za Rusiju, naprosto postoje štabovi unutar NATO pakta koji planiraju splet mera a jedna od njih je lažno prijavljivanje bombi - rekao je Spasić u uključenju za jutarnji program na Kurir televiziji.

foto: Kurir Televizija

Potom je istakao na koji su se način naše obaveštajne službe borile protiv ovoga.

- Moram da podsetim da to prijavljivanje lažnih bombi je usledilo pola sata nakon uzletanja aviona. Dakle on je već na Mađarskoj granici, da bi se napravila ne samo opasnost već i šteta. Po međunarodnom protokolu o letovima aviona, avion mora da se vrati u svoju luku odakle je poleteo da bi se izvršio kontra dimenzioni pregled. Obaveštajna služba koja se bavi ovim prijavljivanjem, a mi znamo da iza toga stoje tajne službe kojima kordiniraju Amerikanci. Oni tačno znaju kada će naš avion da poleti, koliko ima putnika i koja mu je destinacija. Na osnovu tih podataka oni kreiraju ta lažna prijavljivanja. Kada klinci po Beogradu prijave bombu u školi jer im se ne ide na nastavu ili recimo u sudu jer se nekom ne sudi, to su igre ali policija mora da izađe na svaku takvu dojavu. Ako se sistem države bavi ovim operacijama onda je to pravo specijalno ratovanje protiv Srbije. Cilj je da se Srbija uplaši i odustane od letova. Ono što je predsednik spomenuo, naše službe su toliko vešte da su uspeli da naprave pometnju kod stranih službi time što su pomerale kretanja aviona. Pa tako kada bi oni prijavili bombu, avion bi već sleteo u Moskvi. Ne možete vi protiv Srbije da dobijete ni jedan obaveštajni rat - rekao je Spasić.

foto: Beta/Air Serbia, Printscreen

Spasić je naveo da je ovo klasičan vid terorizma i da je ovo direktan napad na Srbiju.

- Ovo je klasičan vid terorizma. Kada država preti i kaže postavljena ti je bomba u avionu. Ona ne mora da eksplodira, već tera da druga država dakle Srbija preduzme adekvatne mere jer je njoj zaprećeno terorističkim napadom. Ovo je direktan napad na Srbiju, nema ovo veze sa bekstvima iz Rusije. To su priče kojima ne treba pridavati nikakav značaj. Ovim avionom su letela deca i poslovni ljudi i mi imamo mnogo ljudi koji žive u Rusiji i Rusa koji žive u Srbiji. Jasno je da je ovo sve upereno upravo protiv Srbije da bi se Srbija naterala da ne leti za Moskvu. Kome to nije jasno, njemu ništa nije jasno. Ovo je namera i pritisak da se Srbija pridruži NATO paktu i EU u blokadi Rusije - istakao je Spasić.

Kurir.rs

