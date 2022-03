U NEMAČKOJ BI SE DIGLA PRAŠINA DO NEBA! Stručnjaci strahuju: Ako država ne shvati ozbiljno prijave o bombi NEKO ĆE OBORITI AVION

Potpukovnik u penziji je istakao da nikada nećemo otkriti ko stoji iza ovih objava.

- Što se tiče konkretno ovih lažnih dojava o bombi u avionima, to je teroristički akt. Sada treba da vidimo ko se to još bavi terorizmom u današnje vreme i kakav bi to bio interes terorističkim akcijama. Bez nekog konkretnog razloga šta oni traže za to, jer teroristi obično traže neku protiv uslugu. Šta je ovde cilj i ko ga ostvaruje. Iz ovih akata sigurno stoji neka moćna obaveštajna služba i ja sam siguran da nikada nećemo otkriti ko stoji iza ovih objava. Baš zato što oni imaju ekipe koje su veoma sposobne da to urade, a da se ne otkrije izvor odakle to počinje. Zašto se spominje Ukrajina u svemu tome? Pa da bi vezali Rusiju i Srbiju u isti krug - rekao je Karan u jutarnjem programu na Kurir televiziji.

foto: Kurir Televizija

Dodao je da je krajni cilj ovih lažnih prijava o bombama da Srbija uđe u antiruski front i da dodatno odseku Rusiju .

- Kod Srbije oni jednim udarcem žele da ubiju dve muve. Da poremete naše veze sa Rusijom i da dodatno odseku Rusiju i da je potpuno izoluju. Taj minimalni broj letova koji ide iz Srbije njima smeta. Više je tu u pitanju simbolika, da ne može jedna Srbija da održava veze sa Rusijom. Neko pokušava da na veštački način da stvori taj front država protiv Rusije. Mnoge države su na ovaj način prisiljene da uvedu sankcije Rusiji. Krajnji cilj je da Srbija uđe u taj front antiruski i uvede sankcije - rekao je Karan.

Strane Službe Predsednik Aleksandar Vučić, komentarišući učestale dojave o postavljenim bombama u avionima koji lete za Rusiju, naveo je da dojave dolaze sa teritorija Ukrajina i Poljske. - Uvek to urade sa teritorije Ukrajine, Poljske, neke druge zemlje i onda postaje besmisleno sve što radimo - zaključio je predsednik.

Voditeljku je upitala Obradovića koji je cilj ovih sabotaža i da li se stvarno ne može utvrditi odakle dolaze lažne dojave. Darko Obradović, iz Centra za stratešku analizu, istakao je da je cilj da se obesmisle letovi i osujeti saobraćaj Rusije i Evrope.

- Ako gledamo formalno predsednik Aleksandar Vučić je uputio tačnu lokaciju odakle dolaze, a to su bile Poljska i Ukrajina. Ja ne bih išao toliko daleko da se radi o obaveštajnim službama. Treba da znamo da je Ukrajina u obespoštenoj odbani od ruskog agresora i da je formirala timove za informaciona dejstva uglavnom sačinjena od novinara, društvenih aktivista, IT stručnjaka, fejsbuk i instagram influensera. Svakako da smatram da je neka od tih grupacija u cilju da osujeti saobraćaj Rusije i ne Srbije već Evrope, odlučila da je svrsishodno da obesmisli te letove. Sabotira ih do nivoa da ti letovi gube profit - istakao je Obradović.

foto: Kurir Televizija

Voditeljku Olju Lazarević je potom zainteresovao odgovor Obradovića koji je rekao da se osujeti saobraćaj Evrope, a ne samo Srbije, pa ga je pitala na koji način "Turkish Airlines" ima i dalje letove za Rusiju. On je naveo da je razlog tome što Turska nije otišla toliko daleko sa članstvom u EU.

- Šta radi jedna Turska to je manje više nebitno. Jer Turska ne pripada u sistem evropskih vrednosti niti je otišla toliko daleko ka članstvu u EU. Međutim Srbija je ta destinacija iz koje se lako možete prebaciti u EU, ako ovde sletite. Ja bih istakao jednu stvar, to je humanitarni koridor. Ukoliko hiljade Rusa idu vozovima svakog dana za Finsku i spašava se. Smtram da su ovi letovi koji su postojali iz Srbije zapravo humanitarni koridori. U Rusiji nestaje pred našim očima čitava jedna srednja klasa. Veliki broj društvenih aktivista, velikih ratnih aktivista i veliki broj političkih aktivista je na ovim letovima koji su leteli iz Rusije ka Srbiji zapravo spasio sebe dugogodišnje zatvorske kazne, torture i udara Putinovog režima. Ja sam zaista ponosan što je Srbija omogućila i udvostručila ove letove - rekao je Obradović.

Ljuba Karan se nije složio sa Obradovićem i ubeđen je da se radi o obaveštajnim službama.

- Radi se o profesionalnom nastupu odnosno moćnim obaveštajnim službama. Niko nije osudio ovu pretnju bombama. Kada bi se ovako nešto desilo u Nemačkoj, Americi digla bi se prašina do neba. Ovde na pretnje bombom niko ne reaguje. Ja se plašim da kada naša kompanija i naša država ne bi ozbiljno shvatila ove lažne prijave, oni bi stvarno organizovali da se obori vazduhoplov. Ako mi ne bi reagovali onako kako međunarodni propisi nalažu. Jer ako su spremni da teroriste i zločince da regrutuju da ratuju u Ukrajini odjednom se gube sve te granice odnosa prema kriminalu - rekao je Karan.

