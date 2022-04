FALSIFIKUJU ČINJENICE I PLASIRAJU LAŽI: Matić žestoko osudio N1, Novu S i Danas IZGUBILI SU SVAKI KRITERIJUM

Marko Matić, direktor Centra za odgovorne medije, smatra da su mediji N1, Nova i Danas izgubili svaki profesionalni kriterijum i označio ih kao one koji plasiraju laži

Direktor Centra za odgovorne medije osvrnuo se na izveštavanje N!, Nove i Danasa tokom predizborne kampanja i istakao da su prekršili sve profesionalne kodekse. Napomenuo je i da pomenuti mediji rade u interesu svojih vlasnika, dok ostali rade u interesu države.

- Ovo je političko-poslovni interesni mehanizam gde su umreženi mediji koji su u direktnom vlasništvu Junajted grupe. Zatim postoje mediji koji imaju skrivene finansijske veze jer se, posmatrano tom interesnom linijom, identično ponašaju kao da se njima komanduje iz istog centra. Imamo političku stranku Dragana Đilasa čiji su stranački funkcioneri zaposleni u njegovoj firmi Multikom. Imamo deo nevladinih organizacija takozvanih istraživačkih medija čiji je jedini cilj da štite vlasnika Junajted grupe Dragana Šolaka, a videli smo u ovoj kampanji da je to ogoljeno do krajnje nepristojnosti. Izgubili su svaki kriterijum. Ja mislim da su i njihovi gledaoci imali priliku da vide potpuno jednostranu priča. Dakle, kada oni upućuju kritiku, na primer, televizijama u Srbiji, ne vide da su isti, samo sa druge strane, ali sa jednom važnom razlikom. Oni rade u interesu svog vlasnika Šolaka, dok ovi drugi rade u interesu države - rekao je Matić.

foto: Kurir televizija

SAHRANILI PROFESIONALIZAM Kad se posmatra izveštavanje po akterima i vrednosnoj obojenosti priloga, list Nova je o Aleksandru Vučiću imao čak 80 odsto negativno intoniranih priloga, dok je 20 odsto bilo neutralno, bez ijednog pozitivnog članka. U istom listu opozicija je imala 90,9 odsto priloga intoniranih pozitivno, uz svega devet odsto neutralnih i nije bilo kritički usmerenih tekstova. foto: Kurir Paralelno s redovnom informativnom delatnošću pojačanom izbornim blokovima, lažni nezavisni mediji tempirali su za period kampanje i emitovanje takozvanih specijala, posebno pripremljenih predizbornih filmova, priloga i „istraživačkih“ priča čiji je cilj bio da dodatno utiču na opredeljenje srpskih birača.

Dodao je da je televizija N1 jednostrana i da se gosti konstatno ponavljaju.

- Oni pokrivaju jednu specifičnu publiku koja nije navikla na tu vrstu jednostranosti. Vi u razgovoru sa ljudima koji nemaju nikakve veze sa vlašću i opoziciono su nastrojeni, često kažu da ne mogu da gledaju televiziju N1. Jer je potpuno jednostrana i vrte se jedni te isti ljudi. Oni su tokom kampanje, pored praćenja izbora, imali posebne blokove. To su posebno rađeni propagadni filmovi. Oni to zovu dokumentarni, međutim, to su bili filmovi koji se bave političkom agitacijom - rekao je Matić.

foto: Printscreen

Marko Matić smatra i da su plasirali lažne vesti i falsifikovali činjenice.

04:28 Marko Matić žestoko osudio N1, Novu S i Danas: FALSIFIKUJU ČINJENICE I PLASIRAJU LAŽI

- To je pokušaj stvaranja jedne loše slike. Sada se vidi da je to mit jer se srušio kao kula od karata. On je agresivno nametan prethodnih godina da postoje takozvani nezavisni i zavisni novinari. U zapadnim zemljama vi imate potpuno opredeljene političke medije. Ono što je činjenica je da tamo niko ne sme da koristi izveštavanja i informativne programe za falsifikovanje činjenica i plasiranje lažnih vesti, kao ovde - rekao je Matić.

