TREBA SPUSTITI TENZIJE! Glišić o predstojećem susretu Vučić - Đilas! OVO SU TRI KLJUČNE PORUKE

Vukašin Glišić, samostalni poslanik u poslednjem sazivu Narodne skupštine Srbije, istakao je da se ne bi iznenadio da dođe do ponovljenih izbora u Beogradu.

On se osvrnuo na zakazani sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i lidera SSP-a Dragana Đilasa ističući da je on sam po sebi pozitivna stvar za srpsku političku scenu.

- Retorika je bila pojačana. Ja sam pokušao da skrenem pažnju na to da treba da se spuste tenzije. Bilo bi dobro da ovo bude početak jednog odnosa gde se neće prozivati za izdaje, lopovluke. Ne možete po svaku cenu doći na vlast, sve stranke, pa i stranka gospodina Đilasa procenjuju da li im odgovara da sednu da pregovaraju i da prave vlast. Ali da pregovaraju moraju. I ako se ne dogovore, opet to što su seli da pregovaraju znači nešto - kaže Vukašin Glišić, samostalni poslanik u poslednjem sazivu Narodne skupštine Srbije u jutarnjem programu Kurir televizije.

Vukašin Glišić je istakao da politika koju je zastupao kandidat stranke "Ujedinjeni za Srbiju" Zdravko Ponoš nije imala dobar cilj na minulim izborima.

- Ta vrsta politike koju gospodin Ponoš propagira nije dobra, a problem njihove koalicije je bilo baš to što su se okupili protiv političkog vrha Srbije, a ne jasne ideje - kaže Glišić i dodaje:

- Bilo bi pošteno da je "probriselska opozicija", kako je ja zovem, jasno stavila do znanja građanima da je za to da se po svaku cenu uđe u Evropsku uniju i idejno i na svaki drugi način i na taj način se distanciraju od ove druge opozicije, koja se zalaže za očuvanje nacionalnih interesa. I naravno da SNS je sada prvi put pokazala da počinje da opada njena popularnost - navodi Glišić.

Samostalni poslanik u poslednjem sazivu Narodne skupštine Srbije istakao je da, ukoliko se ne uspostave kompromisi između lidera dveju stranaka, očekuje ponovljene izbore u prestonici.

- Posle današnjeg sastanka, ako svi ostanu dosledni svojim ideološkim pozicijama biće problem napraviti vlast. Beograd je velika i važna prestonica, utiče se na mnoge procese. Mislim da je za SNS dobro da nauči da vlada bez ogromne većine, mislim da bi bilo mnogo bolje da se ne dešavaju novi izbori, nego da SNS nauči kako da pravi kompromise i koalicije - ističe Glišić.

Glišić je neveo da je za našu političku scenu najbitnije da se ljudi zalažu za svoje političke ideje.

- To što se desilo da su nacionalne stranke dobile toliko glasova je posledica toga što su se najzad uozbiljile i jasno opredelile za šta su. Mislim da u ovom trenutku dolazimo do toga da predsednik Srbije Aleksandar Vučić ima mogućnost da se distancira od svoje stranke i postavi kao predsednik svih građana. On je lično ostvario izuzetan rezultat i nema potrebu da bude talac svoje stranke - kaže Glišić i dodaje:

- Kada pogledate kontinuitet stavova tih stranaka, oni to već u kontinuitetu pričaju deset godina, samo je narod to sada prepoznao. SPS je zaustavila trend padanja na ovim izborima prvi put kada je tvrdo stala na svoje pozicije i birači su joj se vratili - kaže Glišić, koji ceni da bi dobro bilo da se vlast nastavi između SNS-a i SPS-a.

SPS je garancija da će Srbija zadržati vojnu neutralnost.

- Prisustvo SPS-a bi garantovalo da postoji jedan teg, koji će naginjati ka vojnoj neutralnosti, koja ne sme da bude vojna, kao do sada. Mada, ako se zaista budu uzimali "Miraži" od Francuza, veliko je pitanje da li ćemo moći da zauzmemo vojnu neutralnost, ali nama je mnogo bitno da ta neutralnost postane ustavna i politička kategorija i da se u Ustav uvede i odluka da mi nikome nećemo uvodtiti sankcije mimo UN, jer znamo da su sankcije jedna agresivna mera, koja uništava stanovništvo, a ne političare - kaže Glišić.

