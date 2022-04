NEKOME SU RUKE KRVAVE: KARLI DEL PONTE ILI BRAMERCU Lukić OTKRIVA Svedoci zločina tzv. OVK nad Srbima postoje! NEKO UNIŠTIO DOKAZE

Dik Marti, bivši švajcarski senator, istraživao je zločine koje su pripadnici tzv. Oslobodilačke vojske Kosova, terorističke organizacije, počinili nad etničkim manjinama i političkim rivalima u periodu od januara 1998. do decembra 2000.

U svom izveštaju koji je podneo Savetu Evrope navodi da je nekadašnji premijer Kosova Hašim Tači, kao vođa Dreničke grupe 1999. godine, organizovao otimanje ljudi i nelegalnu trgovinu organima.

Teroristi tzv. Oslobodilačke vojske Kosova, teroristilke organizacije, su do 300 zarobljenika, uglavnom Srba, posle 1999. godine odvukli u Kukeš i Tropoju u Albaniji i tamo ih zatvorili, a zatim najmlađe i najsnažnije prebacili u selo Ribe, kod Burelja, gde su im u „žutoj kući“ vađeni organi, koje su zatim slali u klinike širom Turske.

Kurir je ekskluzivno došao do iskaza svedoka saradnika koji je lično vadio organe Srbima.

Gosti večerašnjeg „Usijanja“ bili su Zoran Anđelković, predsednik privremenog izvršnog veća Kosova i Branko Lukić, advokat.

Glavna tužiteljka Haškog tribunala Karla del Ponte je u svojoj knjizi koja je izdata posle odam godina od zločina nad Srbima pisala o tome da je imala saznanja o 300 Srba koji su na Prokletijama kidnapovani i odvedeni na različite lokacije u Albaniji i da su im tamo vađeni organi. Ona je ova saznanja iznela osam godina kasnije, kada je već bila u penziji.

- Bilo bi mnogo ispravnije da je obuhvaćeno optužnicom protiv zločinaca. Ona je kasnije tvrdila da su ta dokumentacija i dokazi nestali, odnosno uništeni. Ona tvrdi da je to uradio Serž Bramerc, današnji tužilac Mehanizma. Bramerc tvrdi da on to nije uništio,već da je to urađeno pre nego što je on postao tužilac. Mislim da bi najispravinije bilo da njih dvoje odluče o je uništio dokaze o zločinima nad Srbima. Neko od njih dvoje jeste - rekao je Branko Lukić, advokat u Usijanju.

Lukić je dalje otkrio da je neko uništipo dokaze - Serž Bramerc ili Karla del Ponte!

- Dokazi postoje u vidu svedoka, ali mislim da su materijalni dokazi uništeni, bar tako Karla del Ponte tvrdi. Ona tvrdi i da je neko to ostavio u Tribunalu, ali i da je neko to nakon njenog odlaska uništio. U Tribunalu su dokazi uništeni. Znamo koliko je bilo pritisaka. Pogotovo od pokojne Medlin Olbrajt šta može da istražuje na Kosovu i Metohiji. Jasno joj je stavila do znanja da nije dobro da istražuje zločine počinjene nad Srbima.

Zoran Anđelković, predsednik privremenog izvršnog veća Kosova rekao je da se sa zločinima zarad vađenja i prodaje organa počelo sredinom 1998. godine.

- Ovaj posao je, očito, rađen od druge polovine 1998. godine i 1999. godine. Ovi koji sada svedoče, uglavnom su Albanci. Da se isto tako podsetimo ko je Jakup Krasnići. Ne samo da je bio portparol, nego, ako se sećate scene u Juniku, Haradinaj je posetio Junik, sedeo prekrštenih nogu, to je bio Jakup Krasnići. Tada se prvi put pojavio u javnosti. Tada je američka admisnistracija saoptila da oni nisu teroristička organizacija nego borci za slobodu - Zoran Anđelković, predsednik privremenog izvršnog veća Kosova.