PREDSEDNIK VUČIĆ: Imamo svetski ekonomski i politički sukob, izloženi smo velikim pritiscima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da su mnogi na zapadu neodgovorni i da se svakog dana naš narod na Kosovu i Metohiji nalazi na udaru.

- Nemamo šta dobro da očekujemo i sada ću možda oštrije da kažem nego inače, neodgovornost je mnogih na Zapadu, manje me zanima neodgovornost Kurtija, mi čak o tome i ne govorimo, uglavnom se ćuti i manje to ljude zanima. Situacija je, neću reći dramatična, ali nije daleko od dramatične. Svakog dana se naš narod na KiM pod udarom. Mnogi misle da situaciju u Ukrajini nadomeste velikim uspehom na Kosovu i Metohiji. Nemamo mi šta dobro da očekujemo od razgovora, jer nažalost, ne razgovaramo zbog onih koji ne žele da ispune nešto što su potpisali pre 10 godina (ZSO). Niko ih ne tera na to, a nas teraju uz najteže moguće pretnje. Njihovi pokušaji da završe posao, da Srbe sa KiM proteraju ili nateraju da se pomire sa nezavisnošću i u svim tim tobož razgovorima, gde nema razgovora, nego oni naređuju, mi moramo da čujemo. Zbog ustava i naše pozicije ne možemo to da ispunimo. Nekada smo imali stvarni dijalog, danas sa Kurtijem taj dijalog ne postoji - rekao je predsednik Vučić.

O izjavi predsednika Putina

- Što se tiče izjave predsednika Rusije, o tome bih pričao više 6. maja. To je sve o tome što bih danas rekao.

O sankcijama Rusiji

- Srbija je donela svoj zaključak saveta za Nacionalnu bezbednost. Nemam snage da se pravdam i pričam na reakcije nekih političara. Oni misle da će da skoče u očima Amerikanaca, postoje i neki drugi koji sa lakoćom govore kako mi imamo svoj ideološki pristup, a baš ih briga da li će Srbija imati sutra da jede, da li će imati gasa, da li će moći da preživi. Nema prijateljstava u Srbiji koja će večno da traju, nagađanje o tome da li će neko da uvede sankcije i kada će neko da uvede sankcije, time ne mogu da se bavim. Više o tome ću govoriti 6. maja.

Kako je dodao, čak je i gospodnim Marfi (senator Kris Marfi) nije rekao da sam ja o tome govorio, "a svi domaći mediji su preneli, kako je sve lepo, kako se samo čeka..."

- A govorili smo o sasvim drugoj temi, verujem da ćete takvu izjavu dobiti i od predstavnika američke ambasade, bila je velika delegacija, a pretpostavljam i iz Ministarstva spoljnih poslova, bilo je više o 20 ljudi na sastanku - istakao je Vučić.

O ekonomskoj krizi

- Mi smo u eri ove velike krize uspeli da potpišemo ugovor sa Stelantisom. Dogodilo se to da je to bila vest pola dana, a kada nešto poskupi vesti se plasiraju po 5 dana. Država već štiti tu cenu, odričemo se nekih delova, i sa svim tim, subvencionisanom cenom od strane države i cena je takva. Imamo najjeftiniju cenu hleba i struje u Evropi, imamo među najjeftinijim cenama mleka. Sličan je slučaj i sa uljem. Imamo dovljno iz domaće proizvodnje - rekao je predsednik i dodao:

- Dobio sam jutros podatke iz MUP, za praznike računamo da će oko 750.000 građana naše zemlje otići na odmor u inostranstvo. Veći broj ljudi ima novac pa mogu sebi to da priušte, a s druge strane nismo dovoljno razumeli šta se to zbiva u svetu. Mi se smejemo o onome što govore evropski političari, da se štedi na svim stranama i da dolaze teška vremena. Sve to nam ne garantuje sigurnost, suočavaćemo se sa teškim situacijama, dolaze teža vremena, ne zbog nas nego mora da se shvati. To je svetski sukob.

Predsednik je naglasio da će situacija biti sve teža i da imamo svetski ekonomski i politički sukob.

- Izloženi smo velikim pritiscima, koriste se sofisticirane metode ucena. Država se bori da sačuvamo sve od životnog strandarda - istakao je predsednik.

O odlasku u Berlin

- Dobra je prilika da Olaf Šolc može da čuje srpske stavove, ali Srbija neće promeniti njihov stav o Kosovu i Metohiji i sankcijama Rusiji, objašnjava predsednik.

- Nemam prevelika očekivanja, ali imam nadu da će nemački kancelar želeti da čuje i našu stranu - kazao je Vučić.

On je danas u Batajnici prisustvovao demonstraciji dela sposobnosti Vojske Srbije.

