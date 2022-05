SRBIJA IMA PRAVO DA REAGUJE VOJNO NA KIM?! Stručnjaci o prijemu lažne države Kosovo u SE: Priština prekršila sve sporazume

Ministarka spoljnih poslova i dijaspore tzv. lažne države Kosovo Donika Gervala predala je i zvaničan zahtev za ulazak Kosova u Savet Evrope.

Tim povodom predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da je time Priština srušila još jedan sporazum koji su potpisali, a to je onaj Vašingtonski.

foto: Profimedia

Savet za nacionalnu bezbednost danas će održati sednicu ovim povodom. Vučić je podsetio da su deset godina gazili Briselski sporazum, a sada posle toga brutalno su pogazili i Vašingtonski sporazum i Rezoluciju 1244. Na pitanje da li su tačne tvrdnje Prištine da imaju dve trećine u Savetu Evrope, Vučić je rekao da ne zna da li imaju većinu ili ne. On je naveo i da to nije sve i da Priština uskoro ulazi u program Partnerstva za mir, jer su za to dobili podršku Amerikanaca.

Prema njegovim rečima, u narednim nedeljama zvaničnici Srbije daće sve od sebe da pokažu da mogu da se bore i čuvaju svoju zemlju.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su govorili na ovu temu bili su prof. dr Miroslav Bjegović, dekan Fakulteta za bezbednost Univerziteta "Educons" i Nenad Vuković, predsednik Udruženja lobista Srbije.

foto: Kurir televizija

- Prema svemu što se dešavalo, kao i prema izjavama zvančnika bilo je jasno da je došlo do takozvanog prećutnog produženja ugovora. Bilo je proizvedeno pravno dejstvo. Postojao je neki status kvo. Dve stvari, kada se radi o ponašanju kosovskih političara, su ukazivale na sve ovo. Jedna je da je jedančlan prestao da važi, odnosno da kosovski albanci na jedan arbitrarni način od sporazuma pokušavaju da poštuju i pridržavaju se onih delova koji im odgovaraju, a ono što im ne odgovara - rekao je za Kurir televiziju Nenad Vuković, predsednik Udruženja lobista Srbije.

foto: Kurir televizija

Predsednik Vučić je upitao predstavnike međunarodne zajednice zapitao zašto uopšte pozivaju Beograd na razgovore kada Albanci sruše sve što potpišu.

- Očito je da nam stavljaju do znanja kako jednostrano gledaju na nerešen problem osova i Metohije. A sa druge strane da sa albanske strane ne važe nikakva pravila i da imaju prava da krše i Briselski i Vašingtonski sporazum, kao i Rezoluciju 1244. Očito je da im je to dozvoljeno. Verovali smo u Evropsku Uniju da će učiniti neke korake da pri prostor na Balkanu bio miran, a ne ovako. Neshvatljivo je kako se nešto što je nastalo na zločinima prima u Savet Evrope - rekao je za jutarnji program "Redakcija" na Kurir televiziji prof. dr Miroslav Bjegović, dekan Fakulteta za bezbednost Univerziteta "Educons".

Evropska unija, njene članice i institucije pozivaju Prištinu i Beograd da „deluju uzdržano i ne posežu za jednostranim potezima i porukama koji samo zaoštravaju napetosti.

foto: Kurir televizija

- Deo o tome da lažna država Kosovo bude primljena u mirovni sporazum NATO nama ne predstavljaveliki problem. Naravno da su oni tu dobili saglasnost čim su i dobili salasnos za formiranje takozvane vojske, iako to krši Rezoluciju 1244. Naravno da je njihov cilj da što pre uđu u NATO kako bi oni onda osigurali svoju bezbednost, što nama onda smanjuje manevar u smislu rešavanja piranja naše južne pokrajine, pa čak i onom krajnjem smislu i efektu, to jest ako bismo trebali da ragujemo vojno - na šta imamo pravo - rekao je za jutarnji program "Redakcija" na Kurir televiziji prof. dr Miroslav Bjegović, dekan Fakulteta za bezbednost Univerziteta "Educons".

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

05:54 NA DELU JE RUŠENJE I GAŽENJE MEĐUNARODNOG PRAVA Analitičari o prijemu lažne države Kosovo u SE: Došlo se do CRVENE LINIJE!