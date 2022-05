IDEM U HAG, NISAM DUGO BIO! Vojislav Šešelj i još sedmoro njegovih saboraca dobili pozive za saslušanje, a evo zbog čega!

Predsednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj ponovo je meta Mehanizma za krivične sudove, pravnog naslednika Haškog tribunala. Njemu je u utorak uručen poziv za saslušanje o navodnom "kršenju pravilnika o neobelodanjivanju tajnih podataka i identiteta zaštićenih svedoka". Osim njega, na spisku se našlo još i sedam sadašnjih i bivših članova tima njegove odbrane: LJiljana Mihajlović, Ognjen Mihajlović, Miljan Damjanović, Marina Ristić, Nemanja Šarović, Marina Raguš i Miroljub Ignjatović.

Kako je potvrdio lider radikala, reč je o spremanju optužnice u vezi sa objavljivanjem tajnih dokumenata Haškog tribunala i imena svedoka u njegovim knjigama, pišu Novosti. Na poziv, kako kaže, namerava da se odazove, kao što je i predviđeno 1. jula:

- Više od 50 knjiga sam objavio sa dokumentima Haškog tribunala. Ovo vidim kao pritisak na nas, a ne na Srbiju, jer po zakonu o saradnji se ne mogu isporučivati za nepoštovanje suda. Poziv sam primio iako nije bio uredan. Jedan dokument je bio na engleskom jeziku, a drugi na latiničnom pismu, ali bez svih znakova, jer verovatno nisu imali sva slova na pisaćoj mašini. Primio sam poziv jer nisam hteo da cepidlačim. Nameravam da odem tamo, nisam bio dugo.

Prema rečima Damjanovića, koji je takođe na listi, ovaj poziv pokazatelj je da Zapadu smetaju srpski radikali i da će se rado odazvati pozivu za saslušanje koje je zakazano za 30. jun jer, kaže, nema od čega da beži:

- Šešelj je već jednom rasturio taj Haški tribunal i nadamo se da ćemo mi još jednom imati priliku da ga dokrajčimo. Poziv je smešan, on je napisan kao da se igralo dete. Naravno, konsultovaćemo se, napravićemo strategiju. Nema potrebe da krijemo, mi smatramo da je to nelegalan sud i da kao takav nema pravo da pokreće ovakve postupke. Na kraju krajeva, ne želimo da vlastima pravimo nekakav problem, jer nema šta da nam nađu. Dokazaćemo da je ovo samo farsa.

Ipak, bivši funkcioner radikala, a sadašnji predsednik Pokreta LJubav, vera, nada Nemanja Šarović odbio je da primi poziv, a snimak razgovora sa policajcem koji mu je zakucao na vrata, obelodanio je na "Tviteru".

U pritvoru proveo 12 godina Lider radikala se sudu predao u februaru 2003. godine, a u pritvoru je proveo 12 godina, do novembra 2014. On je prvostepenom presudom oslobođen, ali ga je Žalbeno veće 2018. godine osudilo na deset godina zatvora zbog progona Hrvata u Hrtkovcima u Vojvodini, 1992. godine. U kaznu mu je uračunato vreme provedeno u pritvoru. Protiv njega vođena su čak tri postupka za nepoštovanje suda.

- Pre mesec dana dobio sam poziv od ljudi koji su se predstavili kao haški istražitelji i na lošem srpskom tražili su da se sastanu sa mnom. Naravno, to sam odbio i sada su mi policajci zakucali na vrata da mi uruče poziv. Odbio sam jer je jedan bio na engleskom, a drugi na latinici bez svih slovnih znakova, a čak ni na jednom od njih nije bilo moje ime. Oni su po zakonu dužni da uruče poziv na službenom ćiriličnom pismu. Ne znam o čemu je reč, jer Mehanizam nema nadležnosti da pokreće takve postupke, pošto su svi procesi završeni.

Iako je Haški tribunal prestao sa radom, prema tumačenjeu advokata sa dugogodišnjim iskustvom u Hagu Zorana Živanovića, Mehanizam ima pravo da pokreće postupke kao što je ometanje svedoka, otkrivanje poverljivih podataka. On smatra da bi trebalo da postoji vremensko ograničenje i da je sad upitno koliko je zaštita tih podataka aktuelna:

- Mi smo dobijali kroz materijale tamo podatke koji su državna tajna raznih zemalja i međunarodnih organizacija i bili smo obavezni da to čuvamo. Sankcije za to su dosta stroge, do sedam godina zatvora ili novčana kazna do 100.000 evra. I Šešelj je nekoliko puta bio kažnjen zbog toga. Sada je pitanje da li može, a smatram da mora da dejstvuje neka zastarelost. Ratni zločini ne zastarevaju, ali ovo nije ratni zločin, pa te stvari moraju da zastare posle izvesnog vremena. U pravilima tribunala to nije propisano, a od prestanka rada prošlo je mnogo godina. Ovo nisu zločini, ovo je povreda pravilnika i mislim da je to jedna pravna praznina.

Srbija je ranije odbila da izruči Hagu radikalski tandem Vjericu Radetu i Petra Jojića, koje je Mehanizam za krivične sudove u Hagu tražio zbog nepoštovanja suda, zbog navodnog zastrašivanja, nuđenja mita svedocima u postupku protiv Šešelja. Veće za ratne zločine Višeg suda u Beogradu je utvrdilo da nema zakonskih osnova za hapšenje i izručenje, jer shodno zakonu o saradnji sa tribunalom, predviđeno je samo izručenje za ratne zločine, ali ne i za nepoštovanje suda.

Iako je Srbija ispunila sve obaveze prema Hagu, u naletima pritisaka na našu zemlju, uvek se uz rukava izvlači nedovoljna saradnja sa sudom. Tako se u poslednjem redovnom internom dokumentu Evropske komisije o vladavini prava, između ostalog, Beogradu spočitava "konstantno javno preispitivanje presuda Međunarodnog suda za ratne zločine", a zameraju se i javni nastupi osuđenih ratnih zločinaca.

