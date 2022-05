SRBIJA JE KLJUČNA ZA PLAN! Stručnjaci složno oko uvođenja sankcija Rusiji: AKO PRIHVATIMO, OSTVARIĆEMO IM NAJVEĆI CILJ!

Svaki zaključak nakon razgovora Evropa će pratiti budnim okom, a još jedna tačka interesovanja je i zvanična poseta ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova koji dolazi u Beograd 7. juna.

Paralelno, od evropskih lidera čujemo ne samo podsećanje, već od pojedinaca i uslovljavanje, da Srbija što pre uvede sankcije Rusiji i tako usaglasi spoljnu politiku sa spoljnom politikom Evropske unije.

Najdirektniji je poslednji potez evroposlanice Viole fon Kramon koja je podnela amandman kojim se praktično traži zatvaranje rusko-srpskog humanitarnog centra u Nišu, ali i ukidanje leta Beograd-Moskva, kao i uvođenje sankcija.

foto: Kurir televizija

Milimir Mučibabić, univerzitetski profesor, je naveo da se Srbija pokazala kao jaka suverena država jer nije podlegla pritiscima.

- Srbija je posle ovih pritisaka s mogla snage da pokaže da ima svoje principe i da je jaka suverena država. Nije banana država. Evropa i EU nisu iste stvari, Evropa je svoje dostojanstvo gradila na helenskim vrednostima odnosno moralnost, demokratija i osećaj za pravdu. EU je zajednica gde postoji subordinacija. Taj štab drže oni preko bare i poslagali su svoje ovce onako kako treba da rade i kako treba da se ponašaju. U tom momentu kada vi iskačete iz tog odnosa, vi bodete oči. Srbija brani samu sebe. Osudila je agresiju zato što je i sama bila predmet agresije - rekao je Mučibabić.

foto: Kurir televizija

Profesor se potom osvrnuo i na sam zapad za koji tvrdi da mu je glavni cilj da nas pridobije da bi imao celu Evropu na svojoj strani.

- Zapadu je sada najvažnije da kaže da u Evropi ne postoji ni jedna država koja ne prihvata našu politiku. Sankcije su nužna pretpostavka jedinstva i opstanka Evrope. Kada vi to posmatrate iz te perspektive to je fakat. Ali ima najmanje dva razloga koja treba to osporiti. Zar je moguće da je tako jednoglasno stala ta silna EU na nešto što se zove američki diktat. Druga stvar, kako je moguće da vi koji vodite vašu kuću prihvatate diktat koji je protiv interesa vaše kuće? U ovom momentu EU je uvela neviđene sankcije, ali nije zabranila uvoz gasa, samo ga uvozi posredno - rekao je Mučibabić.

Profesor smatra da bismo samo izgubili uvođenjem sankcija Rusiji i da je to neminovno, zato i ne bi trebalo da razmatramo tu opciju.

- Da mi dođemo u poziciju da uvedemo sankcije Rusiji i da se svrstamo na jednu stranu koja je jasno saopštena od Moskve da je neprijateljska. Dve stvari bi sigurno izgubili. Prvo pali bi moralno u našim očima. Drugo radili bi protiv sebe jer kako bi narodu i državi obezbedili energente ako ne dolaze iz Rusije - rekao je Mučibabić.

Voditeljka Silviju Slamnig interesovalo je kakav dogovor može da se očekuje oko gasa. Trenutno, cena gasa je 270 dolara po hiljadu kubika. Ljudi iz energetske oblasti kažu da ukoliko bi se desilo da dobijemo duplu cenu, da bi i to bilo dobro. S obzirom da je tržišna cena oko 1200 dolara po hiljadu kubika u ovom trenutku.

foto: Kurir televizija

Vladislav Jovanović, diplomata u penziji i nekadašnji ministar inostranih poslova Jugoslavije, očekuje da će to biti ugovor na srednji rok jer to odgovara obema stranama.

- S obzirom da mi imamo interese da gas bude osiguran na što duži rok. Dok recimo Rusija ima interese da održi partnerske i bliske odnose sa nama. Tako da ona verovatno neće proceniti da bi to bilo sasvim ostvarljivo ako bi cene gasa bila na posebno dugačak rok. Očekujem da će to biti srednji rok, da bi se održali uzajamni interesi za očuvanje partnerskih odnosa na jedan duži rok - istakao je Jovanović

Jovanović se osvrnuo i na širu sliku Američke politike za koju tvrdi da joj je finalni cilj da sruši Rusiju.

- Amerika vodi jednu opštu politiku prema Rusiji. Ta politika je sa finalnim ciljem da potpuno skrši Rusiju i da ona prestane da postoji kao globalna sila. Već da postane slaba regionalna sila koja će biti potčinjena volji zapada - rekao je Jovanović.

