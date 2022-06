ŠANSA ZA SRBIJU ILI SAMO JOŠ JEDNA PRODAJA MAGLE? Novinari analizirali poruke austrijskog non pejpera MRTVA TRKA S CRNOM GOROM

Austrija nikad neće pristati na članstvo Ukrajine u Evropskoj uniji na štetu zemalja zapadnog Balkana, rekao je predsednik austrijskog parlamenta Volfgang Sobotka.

Predsednik austrijskog parlamenta zauzeo se za intenzivniji pristup približavanju zemalja zapadnog Balkana Evropskoj uniji, piše Jutarnji list. Za nas je presudno ne samo da zemljama zapadnog Balkana ponudimo perspektivu punopravnog članstva u EU nego i da im pokažemo put kako da dođu do Evropske unije, rekao je političar vladajuće narodnjačke stranke.

Sobotka je branio i austrijski tzv. "non pejper" po kojem bi zemljama zapadnog Balkana bilo ponuđeno približavanje Evropskoj uniji u određenim područjima što je shvaćeno kao odbacivanje perspektive punopravnog članstva.

Istakao je Srbiju koja je, po njegovom mišljenju, u poglavlju ekonomskih integracija u EU odmakla mnogo dalje nego u području vladavine prava.

Novi non-pejper o pristupanju EU ministra spoljnih poslova Austrije i ministarke za evropska pitanja koji predlaže konkretnih osam koraka za ubrzan pristup zemalja kandidata, između ostalog i Srbije naišao je na dosta pozitivnih reakcija iz EU.

Novinar Filip Rodić smatra da novi non-pejper samo još jedna prodaja magle.

foto: Kurir Televizija

- Mislim da je ovo još jedna prodaja magle i ništa nema od toga. Na zapadu odnosno u EU ne postoji politička volja da se Srbija, ali i druge države zapadnog Balkana, priključe EU i dobiju punopravno članstvo. Pitanje je konzenzusa - rekao je Rodić.

Novinar se dotakao i Makronove ranije izjave o novom tipu političke evropske zajednice za koji smatra da nije pogodan za Srbiju.

- Pre toga imali smo inicijativu francuskog predsednika Makrona da se stvori politička unija. To je tek ozvaničenje jednog vazalnog statusa koji ne samo da bi imala Srbija, već i druge države. Tek tu EU ne bi imala nikakvu odgovornost prema nama, dok bi mi imali sve obaveze prema EU i to baš one koje nam ni najmanje ne odgovoraju. Te obaveze čak ne odgovaraju ni vodećim članicama, ali ih one moraju sprovoditi - rekao je Rodić.

Voditeljku Olju Lazarević interesovalo je da li Crna Gora koja se naklonila zahtevima EU ima veće šanse da ranije uđe u nju od Srbije koja je ostala neutralna.

foto: Kurir Televizija

Novinar Zoran Ostojić tvrdi da je Crna Gora odmakla dalje nego Srbija po pitanju puta ka članstvu u EU, ali da Srbija ostaje takođe na tom putu.

- Srbija nije politički neutralna, samo vojno. Crna Gora je odmakla dalje od Srbije i mislim da će Crna Gora posle ove stagnacije od 2 godine krenuti ka tome. Što se nas tiče nama je u interesu da nastavimo tim putem, e sad da li ćemo nastaviti, to je pitanje - rekao je Ostojić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

05:38 OVO JE PRAVI RAZLOG NEDOLASKA LAVROVA! Vukadinović: Ne bi Zapad ovo radio da Ukrajina dobija rat GOTOVO JE S DIPLOMATIJOM