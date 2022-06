MINISTAR MALI POSLE PREDSEDNIŠTVA SNS: Istorijsko povećanje penzija, dvocifreno! Nikad veće, između 18 i 20 odsto

BEOGRAD - Ministar finansija u Vladi Srbije Siniša Mali danas se obratio javnosti posle završene sednice Predsedništva SNS na kojoj se pored potvrde Aleksandra Šapića za kandidata za gradonačelnika Beograda razgovaralo i o aktuelnim unutrašnjim temama, pre svega finansijskim.

- Kad smo videli ovaj trenutak sada, danas, rekli smo hajde da vidimo šta možemo da uradimo da se ne samo očuva ali i poveća životni standard naših građana a sve uz poštovanje deviznog kursa koji branimo, što i sami vidite... - rekao je Mali i dodao da je želja da se i penzije i minimalac uvećaju dvocifrenom brojkom kao i da bi povećanje penzionerima moglo da stigne u oktobru-novembru a možda i u septembru.

Istorijsko povećanje penzija

On je rekao da nismo svesni kakav je uspeh uradila jedna mala Srbija usred globalne ekonomske krize.

1 / 5 Foto: Zorana Jevtić

- Opet je država rekla da, preuzećemo na sebe teret krize, i uz to sve zadržali smo i sačuvali stabilnost naših javnih finansija. To mi je veoma važno, ovaj trenutak danas, kada smo videli da imamo i dalje stabilne finansije, rešili smo da povećamo životni standard i da u realnom iznosu utičemo da nadomestimo inflaciju. Mi ćemo sa ovim povećanjem ići na 320 evra, na korak ostvarenju cilja da prosečna penzija bude 450-500 evra.

- Samo da vidimo da li će povećanje biti od prvog oktorbra ili od prvog novembra. Između 18 i 20 odsto, nikad veće.

On je najavio da prosečna zarada ide do 710 evra do kraja godine.

- To su velike vesti, pogotovo povećanje minimalne zarade. Kako im 2011. nije bila mala? Mi hoćemo 340 evra. To diže sve prosečne zarade u našoj zemlji, bez opterećenja privredi. Povećaćemo i neioporezivi deo dohotka, i preduzeti mere kako bismo sačuvali zaposlenost, radna mesta, i investicije privukli u budućnosti - rekao je ministar Mali, napomenuvši da se sprema za sutrašnji sastanak sa delegacijom MMF-a kojima će predočiti spomenute mere.

Očekujem razumevanje MMF za povećanje penzija

Mali je izrazio očekivanje da će Međunarodni monetarni fond (MMF) podržati povećenje penzija Mali je posle sednice predsedništva SNS rekao da očekuje da će u razgovorima sa MMF "naići na razumevanje".

Naveo je da je namera vlasti "da u dvocifrenom iznosu" podigne i minimalnu zaradu i plate u javnom sektoru. On je rekao da se vlast pri svemu tome vodi "odgovornom ekonomskom politikom". Mali je ranije danas najavio je da će sutra imati sastanak sa predstavnicima MMF o izmeni švajcarske formule za usklađivanje rasta penzija, da bi penzije mogle brže da rastu i da bolje prate rast zarada.

Kurir.rs/Beta