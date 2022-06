BIA I VBA DA ODGOVORE DA LI SU STRANE SLUŽBE UKLJUČENE U AFERU PRISLUŠKIVANJA Eksperti za bezbednost o HRKALOVIĆ i STEFANOVIĆU

Međusobne optužbe ministra odbrane Nebojše Stefanovića i bivše državne sekretarke Ministarstva unutrašnjih poslova Dijane Hrkalović otkrile su kolosalne razmere afere prisluškivanja predsednika države Aleksandra Vučića.

Velika zavera s ciljem rušenja državnog poretka nije mogla da se organizuje bez uplitanja pojedinih stranih obaveštajnih službi i za to je od ključne važnosti istražiti kakvu su ulogu u svemu tome ima li i Stefanović, kao tadašnji ministar policije, kao i Hrkalovićeva, kao njegova bliska saradnica u vreme prisluškivanja.

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je u ponedeljak po službenoj dužnosti naložilo Sektoru unutrašnje kontrole MUP da prikupi informacije i obaveštenja u vezi s postupanjem načelnika Odeljenja za borbu protiv droga UKP Beograd Slobodana Milenkovića.

Gosti jutarnjeg programa koji su govorili o ovoj temi bili su prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije i Nikola Antić, stručnjaka za nacionalnu i globalnu bezbednost.

foto: Kurir televizija

- Ovo sve je moglo da se desi bez uplitanja stranih službi, mada sve što je pratilo celu aferu, ako se sećate i oružja koje je zatečeno kod te grupe navijača Partizana, onaj koji je predvodio Veljko Belivuk, pa ako se sećate brojnih drugih afera oko Krušika, pa neka trgovina oko naoružanja i vojne opreme, pa onda oni batinaši, koji su bili u hotelu Šumadija, gde se otac ministra pojavljivao kao posrednik u rešavanju nekih dugova, nije to moglo da bude bez nekog razloga, koji je veći od toga da se tamo pojavila neka klinka od dvadesetak godina koja je organizovala sve to što je napravila. Da li neke strane službe stoje iza toga, na to će morati da odgovore Bezbednosno informativna agencija i VBA. Moraće i da odgovori kako je moguće da se napravi hiljade sati prisluškivanih razgovora. Otvara se i pitanje odgovornosti i samog tužioca, koji je predložio takvu meru i sudije koji je odobrio takvu meru - rekao je Antić.

foto: Kurir televizija

Tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je juče da javni istupi bivše državne sekretarke MUP Srbije Dijane Hrkalović nemaju nikakvu dokaznu snagu, te da se ne mogu smatrati relevantnim i verodostojnim.

- Da nije sve tako tužno i opominjuće bilo bi smešno. Imamo eklatantno kršenje prava. To nije samo mafija, to nije samo sprega države i kriminala, ovde se radi o zapadnom stranom uticaju, ali imamo i istočne, rusku. Imamo državu koja se grca u interesima stranih moćnih država. Srbija mora da se otarasi mafijskih struktura, korupcionaših i uzurpatorskih mreža - rekao je Miletić.

foto: Kurir televizija

Miletić je rekao da je pre šest meseci saznao za emotivnu vezu Dijane Hrkalović i Nebojše Stefanovića.

- Pa svi znaju i ptice na grani da su bili emotivni odnosi Dijane Hrkalović i Nebojše Stefanovića. Da li to moram ja da kažem? Već su krenuli da se optužuju. Ja to znam već 6 meseci - dodao je Miletić.

