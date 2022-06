U AFERI STEFANOVIĆA I HRKALOVIĆ KRIVIČNO DELO POSTOJI Radulović: Narediti otvaranje istrage NIKO NIJE SPOMENUO OVE 2 STVARI

Ministar odbrane Nebojša Stefanović i bivša državna sekretarka MUP Dijana Hrkalović pozvani su da u Sektoru unutrašnje kontrole MUP daju izjave u svojstvu građana.Tim povodom oglasilo se Više javno tužilaštvo.

"Oni su pozvani da iznesu saznjanja radi ocene eventualnog postojanja elemenata krivičnih dela iz nadležnosti Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Postojanja elemenata krivičnih dela protiv službene dužnosti istražuje Tužilaštvo za organizovani kriminal".

foto: printscreen Objektiv

Dijana Hrkalović je optužila bivšeg ministra unutrašnjih poslova, a sada ministra odbrane Nebojšu Stefanovića za prisluškivanje predsednika Aleksandra Vučića.

Tvrdi kako ministar Stefanović stoji iza "montiranja" afere Jovanjica, kao i da je štitio klan Veljka Belivuka.

foto: Ministarstvo Odbrane

Ministar odbrane Nebojša Stefanović oglasio se na Tviteru. "Sutra ću pomoći našim državnim organima da rasvetle događaje o kojima se govorilo u javnosti i da konačno dođemo do istine." I danas govorimo o ovoj temi sa našim sagovornicima.

Gost jutarnjeg programa Kurir televizije bio je Mladen Radulović, urednik portala Kurir.rs.

- Hrkalović optužuje Stefanovića, Stefanović optužuje Hrkalović. Oni će samo ponoviti sve to. Ono što je meni neosporno je to da teško krivično delo postoji i bila bi tragedija da se to ne istraži do kraja i da zapravo tu niko ne bude kriv. Znamo da njih dvoje u tim sumnjivim poslovima nisu bili jedini i da tu učestvovali od 20 do 200 operativaca. Ne može sud da se pravi nevešt. Na sudu je volja da nalože otvaranje istrage - rekao je Radulović.

foto: Kurir televizija

Radulović je ukazao i na određene nejasnoće.

- Stefanović je izneo neke navode koji nemaju veze sa tim krivičnim delom, koje se zapravo spominje na sudu, mislim na prisluškivanje i neku strukturu koja je onemogućila da se ovaj slučaj dovede do kraja - zaključio je Mladen Radulović.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

05:09 DIJANA I NEBOJŠA RASPRAVLJAJU LJUBAVNE VEZE! Boža Spasić oštro: Oni su kao dve SEOSKE MLADE! JEDNO JE OČIGLEDNO