PREDSEDNIK O EU, ABORTUSU I PAMETNOM POTEZU! Zlato smo vratili u zemlju! Uzdamo se u naše snage, Rosulje niko nije ni sanjao!

BEOGRAD - Uzdamo se u naše snage, o aerodromu Rosulje niko nije ni sanjao, zamislite kako to menja sliku o Srbiji i kako će ona izgledati za dve godine... Gradićemo i Dunavsku magistralu, pa Fruškogorski koridor, pa Surčin - Novi Beograd, pa obilaznica oko Beograda, pa do Duge Poljane, Sjenice... Hoćemo da radimo, da se borimo, da je to najvažnije... da podignemo veru u sebe - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju medijima posle svečanog otvaranja aerodroma Rosulje i posete deonici Moravskog koridora.

O EU: Nisam optimista Predsednik se osvrnuo i na EU rekavši da ljudi i sami vide kako to izgleda... da EU može da da status kandidata i nekome ko nije ispunio sve uslove i nije vredno radio na tome. Sa druge strane, Albanija i Severna Makedonija vredno su radile a nisu dobile očekivano. - Danas put Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji zavisi od geopolitičke situacije i da nije optimista, kao ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, koja je ranije izjavila da Srbija može postati članica EU "u narednih pet do sedam godina". Vučić je na konferenciji za novinare povodom otvaranja aerodroma "Rosulje" u Kruševcu rekao da je put Srbije - evropski put i da "na njemu moramo da istrajemo", ali da je po tom pitanju "realista". "Uzdamo se u naše snage. Pokazali smo da možemo svojim radom, opstajući na evropskom putu i čuvajući tradicionalna prijateljstva, da zemlju toliko unapredimo, do neprepoznatljivosti", rekao je Vučić.

O abortusu - Nikada ne bih podržao tako nešto, zabranu abortusa, jer je to pravo žene i pravo majke i imamo zakone koji to regulišu, a da li se to meni sviđa ili ne, to je druga priča - rekao je kratko predsednik na to pitanje. - Ne planiramo da išta menjamo - zaključio je predsednik odgovarajući na pitanje novinara o stavu Srbije prema abortusu, koji u Sjedinjenim Američkim Državama, odlukom Vrhovnog suda, nije više ustavno pravo žena.

Vratili smo svoje zlato u zemlju

Na pitanje da li smo i dalje lider u zlatnim rezervama, predsednik je rekao da teško da ćemo ove godine i u ovakvoj situaciji moći baš da kupujemo zlato, ali da je odlično što smo svoje zlato povukli i vratiti u zemlju, mi ga ovde čuvamo...

- Jel vidite šta se desilo Rusiji u samo jednom danu, sve su im blokirali, ko zna šta kome može da padne na pamet, tamo u svetu, zato smo zlato i vratili u zemlju... Plašim se rata, plašim se zime - rekao je predsednik.

Naime, Vučić je izjavio da je Srbija napravila pametan potez što je povukla svoje zlato iz inostranstva i najavio da će država nastaviti da kupuje određene količine zlata. Kazao je da je sada zlato "pod našom kontrolom" i da nama rastu i devizne i zlatne rezerve.

"Srbija je kupovala dosta zlata, ne verujem da ćemo ove godine imati snage da nastavimo sa velikim kupovinama, ali nešto ćemo kupiti svakako", rekao je predsednik. Ponovio je da ga brine zima i nastavak rata, navodeći da je najvažnije da čuvamo mir, i da se "provučemo da preživimo, a da nam privreda napreduje".

O Fijatu i Stelantisu

Šta god da uradite, ne valja... Naši ljudi su nefer i mediji koji su uvek na strani onih koji protestuju.

- Ja sam zadovoljan razgovorom sa radnicima ali niko ne može da me ubedi da obuka traje 24 meseca.. I to je bilo nefer. Mnogo su bolji ispali Francuzi nego Italijani. S jedne strane smo morali da budemo na strani naših radnika, da im pomognemo, a s druge na strani države, da čuvamo budžet, državne pare, da ništa ne ide na štetu države - pojasnio je Vučić.

