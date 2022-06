UŽIVO PREDSEDNIK NA MORAVSKOM KORIDORU Okrenuo se ka Drobnjaku pa rekao: Eksproprijacija je završena 100 odsto čim ti ne radiš!

KRUŠEVAC - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas u 10 sati obilazi radove na izgradnji deonice auto-puta u okviru Moravskog koridora.

Predsednik se danas nalazi u poseti Rasinskom okrugu, a na samom početku obilaska ove deonice rekao je da na tom delu Koridora 10 radi čak 3.200 ljudi i da je svih 7 mostova izgrađeno.

Predsednik Aleksandar Vučić odmah se na početku obilaska obratio direktoru JP Putevi Srbije Zoranu Drobnjaku i rekao mu: Drobnjak, eksproprijacija je završena 100 odsto čim ti ne radiš! Na ovoj deonici radi 3.200 ljudi, a kod tebe nema ni 200... - dodao je predsednik.

On je naglasio da će ljudi za par godina imati auto-put do Kruševca, ko bude išao do tog grada.

