UŽIVO! OBRAĆANJE PREDSEDNIKA VUČIĆA: Uskoro mere za uštedu energije za građane! Može i Bajden da me zove, Evroprajda NEĆE BITI

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je ministru spoljnih poslova Kube Brunu Eduardu Rodrigesu Parilji Orden srpske zastave prvog stepena za naročite zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i prijateljskih odnosa Srbije i Kube.

Predsednik Vučić je posle svečane ceremonije odgovarao na pitanja novinara vezana za sve aktuelne teme: energetiku, Kosovo i Metohiju, Evroprajd...

"Neizmerna mi je čast i posebno zadovoljstvo što danas u Beogradu odlikujem ministra spoljnih poslova Kube. Sa velikim ponosom konstatujem da se ovo odlikovanje dodeljuje, što govori o tradicionalnoj povezanosti uprkos geografskoj udaljenosti. Zahvaljujem Vašoj ekselenciji na ličnom doprinosu unapređenju sveukupnih odnosa Srbije i Kube. Uveren sam da će ova poseta doprineti unapređenju dijaloga", rekao je Vučić i zaključio:

"Vaša ekselencijo, veliko vam hvala za prijateljstvo. Nikad neću zaboraviti ni iscrpan razgovor sa Raul Kastrom prilikom posete Kubi".

Potom se obratio i Parilja:

"Primam ovaj Orden sa velikom počasti. Ovo nije lično priznanje, već o priznanju celom narodu Kube. Reč je o divnom prijateljstvu Vlade i naroda Srbije, koji iz svog srca cenim. Zahvaljujem predsedniku Vučiću".

Kubanski ministar se potom osvrnuo na 1999. godinu:

"Imali smo jednu groznu epizodu. Međunarodna zajednica ne može da dozvoli da se zaboravi tragedija koju je NATO vodio protiv naroda Srbije. Fidel Kastro je u tim teškim trenucima bio uz vas. Imamo čvrstu i istorijsku posvećenost miru, nezavisnosti i posvećenosti integritetu i poštovanju međunarodnog prava. Potvrđujemo da želimo da produbimo naše istorijske odnose koji povezuju naša dva bratska naroda".

"Posle 120 godina diplomatskih odnosa koji nikad nisu bili prekinuti, ovo je još jedan način da ih produbimo", završio je Parilja.

Posle svečane ceremonije, predsednik Vučić je govorio i o drugim temama odgovarajući na pitanja novinara.

"Uvezli smo juče 4 gigavata električne energije, što nas je koštalo 2.4 miliona evra. Pred nama je još malo teško leto, još teža jesen i najteža zima. Nadam se da ćemo prevazići sve, i uskoro ćemo izaći sa tim pred građane. Borićemo se zajedno. Uskoro ćemo izaći sa merama za sve građane".

Vraćajući se na odnose Srbije s Kubom, Vučić je rekao:

"Imamo dobro razumevanje sa Kubom. Čovek je od uticaja izuzetne popularnosti. Čovek je prešao veliki put da bi došao u našu zemlju i razgovarao sa nama. Svako ima svoju pravdu i teško ćete je i objektivizovati u međunarodnim odnosima. Kuba jeste na strani rezolucije, podržava politiku Srbije, kao i što je Srbija na strani međunarodnog prava. Naša jedina politika može da bude poštovanje rezolucija koje postoje".

Komentarišući Boreljove optimističke izjave oko rešavanja problema sa tablicama na KiM, kaže:

"Evropski političari su pametniji i ozbiljniji od mene, ali ne moraju da budu mrgudi kao ja. Ne vidim nikakvo rešenje. Svakako će 1. septembra krenuti sa kampanjom oko tablica".

"Očekujem važne posete posle Samita Otvorenog Balkana, imaćemo mnogo posrednika iz Evrope i sveta, poput Erdogana i mnogih drugih. Ipak, trenutno ne vidim mogućnost za pomak, zbog Prištine koja ne želi da se postigne kompromis".

Upitan za Evroprajd, Vučić je odgovorio:

"Mi danas u Srbiji upravo zbog onog u Ukrajini imamo dodatni problem. Najveći problem nam je energetika. Dva miliona tona uglja su nam neophodna, gledamo kako to da rešimo. Kad bih vam rekao kako razgovaramo sa divnim kineskim partnerima... Ako bismo poslali delegaciju u Kinu, to bi trajalo po mesec dana zbog karantina. Kako da prenesemo konstance, tu nas čekaju barže, Dunav raste, da ne verujete. A samo pričam o jednom malom delu, ne o svim problemima s kojima se suočavamo. Kad imate sve te probleme, pritisak oko uvođenja sakncija, a Srbija zna da nam one ne donose ništa dobro, i sami smo bili žrtve sankcija, kada sve to imate dolazi do ekstremizacije političke scene. Kažete opozicija' hoće proteste jer hoćete da zabranite Evroprajd, pa neki su protestovali da ga zabranite. Oni ćute i gledaju šta svi drugi rade, nadajući da će država sama moži da se izbori protiv svih njih. Neki bi sebi da dozvole pravo na šetnju, a onim drugima nikad da se ne dozvoli. Imamo bezbroj problema. Neki kažu da je to podjednako važno kao Kosovo. Tužno je ako vam je šetnja podjednako važna kao Kosovo".

"Umesto da se skloniš ako ti se ne sviđa, imamo besmislene proteste protiv parade. Odem u promenadu, ne moram da gledam, niko me ne napada. Ovi drugi kažu 'borićemo se za svoja prava'. Čak i stranci koji negde vode neku kampanju nešto bi razumeli, naši ne. Mi treba da pustimo ove druge da ih izubijaju da bi rekli 'vidite kako smo bili u pravu, država nas nije štitila'. Taj skup će biti zabranjen i nema igre oko odluka države".

"Kad vidite da ne možete više da razgovarate ni sa kim i da postoji ugroženost sa svih strana, kada vas napadaju sa svih strana, moraju da štitite “srce i pluća”. Ne možete da dozvolite nasilje na bilo kojoj strani. Svi imaju svoje političke stranke, jedni su za jedne, drugi za druge. zato je važno da se formiraju pokreti u centru, koji su za Srbiju i vole ovu zemlju više od svega. Ta borba neće biti laka zato što se svi oni zajedno bore protiv nezavisnosti Srbije, svi ti ljudi u našoj zemlji. Svi ti ljudi, političari, partije bore se direktno protiv interesa Srbije, zato će biti važno da formiramo blok pristojnosti i formalnosti, srpski blok koji će da se suprotstavi i jednima i drugima".

"Mi nismo prihvatili Ahtisarijev sporazum. A jedini sporazum koji postoji je vaš sporazum, u pisanom obliku. Mi nemamo nikakav sporazum sem usmenog dogovora na osnovu onog što ste vi napravili. Vi morate svakoga dana da pravite sa različitih pozicija napad na državu, ne biste li otežali državi. Zamislite na dan da nestane struje. Imali smo to, to su bili Ivanjica, Čačak i još jedno mesto, zamislite da imamo u celoj Srbiji to, kao što imaju to na teritoriji južne pokrajine, šta biste uradili? Mi se snalazimo u nenormalnim uslovima".

"Radimo sve što možemo i borimo se za svoju zemlju, danonoćno radimo. Da bi samo jedan parametar, sve po strani, Srbija imala 30 milijardi BDP, Srbija će sledeće godine, za 11 godina imati 60 milijardi, duplo veći BDP".

"Za 10-11 godina mi smo za 100 odsto podigli BDP. To vam govori o uspehu ovog perioda u odnosu na sve prethodne".

Predsednik je upitan i za "dva minuta snimka koja nedostaju" iz saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovao automobil u kome je bio Zoran Babić.

"Od dva minuta snimka sa naplatne rampe, napravljena je jedna od bezbroj laži. Nemam nikakav problem, niti sam bio pored auta, niti bilo koga štitim. Nađite sve snimke, pitajte sudiju, rešite taj problem već jednom pošto vas niko nije slagao, a s tim lažima da je moj brat umešan u Jovanjicu, to nema smisla. I svaki put kad dođete s tim temama, pojavi se neka laž a ne razumem zašto. Takve laži, takve neistine prolaze".

Na upadice novinara, predsednik se nadovezao:

"Mene nećete naterati da budem nepristojan. To što vi mislite da svojom nepristojnošću mislite da mogu da vam odgovorim na isti način, neću nikada. Tri godine su vodili kampanju protiv mog brata, posle toga ni posle sudske presude nisam dobio ni jedno izvini. I onda akd se to ustanovi, idemo na novu laž. Zato što, svaki put, umesto da se govori o rezultatima, šta možemo da uradimo za struju, ugalj, spusti neko laž, zato što onda ljudi kažu “aha, ti si mi kriv, ti nešto kriješ, ti si mi ukrao”, moja porodica su predstavljeni kao narko-dileri. Sve što kažete je laž. Laž je da je vozio Zoran Babić. Sve što kažete i sve što ste insinuirali je laž. Mislim da mi mnogo pomažete, nastavite sa tim".

Upitan za "tajni, noćni sastanak Ane Brnabić", Vučić je rekao:

"Noćni' sastanak Ane Brnabić održan je u nedelju. Održao bih ga ja, ali nisam bio tu. Prijem je bio u 15 časova. Mrkli mrak u tri popodne. Tada je Ana Brnabić primila delegaciju Zelenih i izrazili protivljenje neodržavanju parade ponosa. Ana im je rekla 'vi znate ko sam ja, ja to ne krijem, to mom predsedniku nije smetalo da me postavi na ovu funkciju, ali mi želimo da sačuvamo bezbednost naših građana i rešimo probleme od kojih ste nam neke i vi napravili'. Skupovi u zatvorenom, ako hoćete da imate savetovanja možete da imate, a to što je država odlučila da nećete da imate - nećete da imate".

O otkazivanju Evroprajda kaže:

"Da, ja sam spreman da preuzmem svu odgovornost".

"Može da me zove i Džozef Bajden, odluka se neće menjati. Biće onako kako država odluči".

Osvrćući će se na neuvođenje sankcija Rusiji, kaže:

"Mi smo odluku doneli pre 190 dana".

