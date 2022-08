PREDSEDNIK SRBIJE: Ne postoji šansa da se problem s tablicama reši pre septembra

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ne vidi način da problem sa registarskim tablicama sa Prištinom bude rešen pre 1. septembra i izrazio uverenje da će tzv. Kosovo svakako pokrenuti kampanju promene tih tablica za Srbe.

"Ja mislim da neće imati velikog uspeha u tome. Iako je kosovski premijer Aljbin Kurti u Briselu rekao da će imati uspeha i da će Srbi biti zainteresovani za zamenu tablica. Videćemo, to je proces koji će da traje. Ne postoji šansa da se to reši pre 1. septembra", rekao je on.

Vučić je u Predsedništvu rekao da ostaje da se vidi da li će doći do promena nakon samita država Balkana i posete turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana i nekih drugih evropskih predstavnika, ali da se njemu čini da trenutno nema mogućnosti pomaka.

"Nema želje kod Prištine da se razgovara o racionalnim i kompromisnim rešenjima. Možda to samo ja mislim, možda Evropljani znaju bolje", rekao je on.

On je dodao da je Srbija uvek na strani medjunarodnog prava u svim slučajevima i medjunarodnim sporovima i da je jedina politika zvaničnog Beograda poštovanje Povelje UN i svih medjunarodnih rezolucija.

Govoreći o predstojećim problemima sa strujom, Vučić je rekao da će Vlada uskoro izaći sa merama za sve gradjane kako bi ta kriza bila izbegnuta.

"Juče smo uvezli više od četiri gigavata struje i to je koštalo 2,4 miliona evra. Plaćali smo 530 evra po megavat satu a prodajemo tu struju za 41 evro, dakle 14 puta manje. To ne može da izdrži niko, a tek je leto. U svakom slučaju, biće mnogo teško leto, još teža jesen i najteža zima. Borićemo se zajedno", rekao je on.

