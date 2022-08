PREDSEDNIK VUČIĆ O ŠTEDNJI STRUJE: Uskoro ćemo izaći sa merama! Biće teško leto, još teža jesen i najteža zima

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da nadležni naporno rade na merama, finansijskim, koje će predložiti za uštedu električne energije.

Dodao je i da je samo juče Srbija uvezla 4 gigavata električne energije, za 2,4 miliona evra.

- Naporno radimo, i Ministarstvo rudarstva i energettike, i svi u mom, i u kabinetu premijerke, na merama koje ćemo predložiti, za finansijske efekte, za uštedu električne energije, za domaćinstva, a onda ćemo to videti i za kompanije. Kako da uštedimo elekrtičnu energiju”, rekao je Vučić novinarima.

On je preneo da je samo juče uvezeno nešto više od četiri giga-vata električne energije, što je koštalo 2,4 miliona evra.

- To znači po 530 evra po megavat-satu, a prodajemo na našem tržištu po 41 evro, to je 14 puta manje. To ne može da izdrži niko, a još je leto - upozorio je Vučić.

Tek sada su, kaže, počeli da se podižu hidropotencijali, uz primedbu da i, kada se obradujemo kiši, posle suše, dođu problemi na kopovima.

- Biće teško leto, još teža jesen i najteža zima. Borićemo se zajedno i verujem da ćemo sve to prevazići - rekao je Vučić.

(Kurir.rs)