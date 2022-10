ENERGETIKA JE PITANJE BEZBEDNOSTI Deđanski za Kurir TV: Srbija kupuje ruski gas jer drugog i nemamo

Na temu ciljeva nove Vlade u Redakciji Kurir TV, sa našim voditeljima razgovarali su profesor doktor Stevica Deđanski i Perko Matović iz Centra za nacionalnu politiku .

Na izjavu mandatarke da su najjasniji izazovi pred nama Kosovo i Metohija, i očuvanje mira i stabilnosti, i da je to ono što najviše muči Vladu, u ovom trenutku kao i energetska bezbednost i sigurnost naše zemlje, Deđanski, inače predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje, je rekao:

foto: Kurir tv

- Energetika je pitanje bezbednosti. Očekujem drastično poboljšanje od nove vlade! Imali smo pritiske zapada da ne sprovedemo 403 kilometara Turskog toka kroz našu zemlju do Mađarske, ali je predsednik to sasekao svojim autoritetom , jer je ključna stvar bezbednost i to je jasno.

Matović je na pitanje o mišljenju o novoj Vladi i pretenzijama ka EU, rekao:

foto: kurir tv

- Nakon potpisivanja Vašingtonskog i Briselskog sporazuma, u Evropsku uniju ulazićemo jedino s visokim interesom i brigom o našim nacionalnim interesima. To je Kosovo i Metohija. Ana Brnabić je srpski patriota i to je dokazala!

foto: Kurir tv

- Kako je planirano u energiju treba da bude uloženo 12 milijardi evra. Ana Brnabić se aktivno, baš aktivno, bavi time sa svojim timom. otkrio je Deđanski nastavivši:

- Srbija kupuje ruski gas zato što drugog i nema, ali npr. spajamo se sa sa Grčkom za naftu, idemo ka Bugarskoj za gas, koji bi eventualno stizao iz Azerbejdžana... Zaista uzeli smo stvari u svoje ruke - rekao je Deđanski

foto: AP Alexei Nikolsky, Profimedia, Shutterstock

Mi imamo najjeftiniju struju u Evropi, to je jako teško održavati, izjavio je Deđanski, osvrnuvši se na poplave iz prethodnih godina, i troškove koje još od tada sabiramo sa današnjim, a naša industrija raste i troškovi su beskrajni.

